Spoiler Insula Iubirii 2026 | Cuplu nou: Remi și Daniela Pană s-au întors din Thailanda ținându-se de mână, în aeroport

Spoiler Insula Iubirii 2026 | Cuplu nou: Remi și Daniela Pană s-au întors din Thailanda ținându-se de mână, în aeroport
Remi și Daniela, noul cuplu de la Insula Iubirii
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Lucrurile se complică din ce în ce mai mult la Insula Iubirii. După ce Bianca Iotu a picat în ispită cu Narcis, se pare că și Remi Dobre ar fi trecut la capitolul următor. Mai exact, apropierea acestuia de Daniela a prins contur, iar cei doi chiar s-ar fi întors împreună din Thailanda. Au fost surprinși pe aeroport ținându-se de mână.

Bianca Iotu (36 de ani) și Remi Dobre (24 de ani) au mers la Insula Iubirii cu o relație de trei ani la activ. Cei doi au luat experiența din Thailanda drept încercarea finală pentru cuplul lor. Lipsa de încredere, suspiciunile de infidelitate, dar și planurile diferite de viitor i-au făcut să accepte provocarea Insula Iubirii. Se pare că relația celor doi nu a rezistat până la finalul testului.

Remi Dobre și ispita Daniela s-au întors împreună din Thailanda

La jumătatea testului din Thailanda, Bianca Iotu a decis să se desprindă de Remi și să își dea frâu liber. Concurenta s-a lăsat purtată de val și s-a apropiat de Narcis Bujor. Cei doi au împărtășit săruturi și momente intime, iar asta pare că i-a dat mai apoi curaj și lui Remi să facă pași mai mari către ispita Daniela.

Unul dintre fanii Insula Iubirii a dezvăluit că relația dintre Remi și Daniela va avansa serios, iar cei doi chiar s-au întors împreună din Thailanda. Aceștia au fost surprinși pe aeroport ținându-se de mână, semn că povestea începută la Insula Iubirii a fost continuată și în România.

„Am breaking news de la Insula Iubirii, fix de la întoarcerea lor din Thailanda. Am oamenii mei, informatorii mei. Remi se întoarce cu Daniela Pană! Și aparent mai apare cineva în sezonul 10 și vorbim de Naba, care a zis că este un sezon incendiar și că toată lumea cu toată lumea”, a anunțat unul dintre fanii înrăiți Insula Iubirii, în mediul online.

Remi și Daniela se întorc împreună din Thailanda /Foto: Facebook @Valentin Calu

Așadar, conform dezvăluirilor făcute de internaut, se pare că Remi a prins curaj după ce a aflat că Bianca a picat în ispită cu Narcis. Tânărul s-a apropiat încă de la început de Daniela, însă a încercat să păstreze și o aparentă distanță. Dar promisiunea făcută în mare se pare că a fost dusă la final până la urmă.

Atunci când se aflau singuri în mare, Remi i-a promis ispitei că atunci când se vor întoarce acasă se vor vedea și pare că s-a ținut de cuvânt, ba chiar și-a îndeplinit promisiunea mai devreme.

 

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