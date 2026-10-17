Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă

Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă
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Bianca Iotu și Narcis Bujor/ sursa foto: colaj CANCAN
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Bianca Iotu și Narcis Bujor nu s-au mai abținut! Cei doi au avut relații intime, iar concurenta nu a regretat nimic. Însă, telespectatorii au reacționat în mediul online, judecând-o pentru alegerea făcută. Din acest motiv, fratele acesteia a răbufnit. 

După ce a văzut imaginile intime cu sora lui și Narcis Bujor, tânărul a reacționat și a scris un mesaj dur pe pagina sa de socializare. Acesta a punctat că până acum, fanii Insula Iubirii s-au plâns că este un sezon plictisitor, dar când sora sa a făcut ce a simțit a fost aspru criticată. Astfel, el i-a luat apărarea, fără să stea pe gânduri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu după ce a văzut imaginile intime cu sora lui și Narcis Bujor

Bianca Iotu a intrat în emisiune alături de Remi Dobre. Diferența de vârstă și-a spus cuvântul, astfel că afirmațiile pe care le-a făcut concurentul au împins-o și mai mult pe blondină în brațele lui Narcis Bujor. Cei doi au avut o conexiune puternică, iar de la tachinări și discuții sincere, nu a fost decât un pas până la acte intime. Aceștia s-au dus pe plajă, s-au sărutat în apă, iar apoi s-au iubit în baie, repetând scenariul din sezonul trecut.

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Infidelitatea Biancăi a fost aspru criticată, însă mulți au încercat să îi ia apărarea. Printre ei se numără chiar fratele acesteia. Tânărul a scris pe pagina sa de Instagram un mesaj ferm pentru cei care au judecat-o, precizând că până acum s-au plâns că este un sezon fără sare și piper, iar Bianca le-a oferit telespectatorilor un show senzațional, dându-le astfel subiect de bârfă oamenilor.

„Cum s-o judecați pe soră-mea, până acum ați comentat că e cel mai plictisitor sezon Insula iubirii… Ziceți mersi că aveți și voi subiect de bârfă, țațelor”, a scris fratele Biancăi Iotu, pe Instagram.

Fratele Biancăi Iotu/ sursa foto: Instagram

Fratele Biancăi Iotu/ sursa foto: Instagram

„Prințesa” dezgustată de infidelitatea Biancăi Iotu

La polul opus, o avem pe Bianca Ghiurcă, cunoscută drept „Prințesa”. Soția lui Marco s-a arătat indignată de infidelitatea Biancăi Iotu. Concurenta de la Insula Iubirii a postat pe canalul său de Instagram imagini și videoclipuri care o surprind pe blondină în ipostaze tandre, însoțite de emoticoane care reprezintă dezgust.

Deși Bibi a fost criticată pentru gestul său, nici Remi Dobre nu este mai prejos. Aflat în club, fostul partener al Biancăi, lasă inhibițiile deoparte și se sărută cu ispita Daniela Pană.

VEZI ȘI: Prințul Marco a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Narcis Bujor, după ce s-a iubit cu Bianca Iotu. Mesajul jignitor la adresa ispitei

Ce a „pătimit” Narcis Bujor în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii: „Anul ăsta… am ieșit obosit!”

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