Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă

Bianca Iotu și Narcis Bujor nu s-au mai abținut! Cei doi au avut relații intime, iar concurenta nu a regretat nimic. Însă, telespectatorii au reacționat în mediul online, judecând-o pentru alegerea făcută. Din acest motiv, fratele acesteia a răbufnit.

După ce a văzut imaginile intime cu sora lui și Narcis Bujor, tânărul a reacționat și a scris un mesaj dur pe pagina sa de socializare. Acesta a punctat că până acum, fanii Insula Iubirii s-au plâns că este un sezon plictisitor, dar când sora sa a făcut ce a simțit a fost aspru criticată. Astfel, el i-a luat apărarea, fără să stea pe gânduri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat fratele Biancăi Iotu după ce a văzut imaginile intime cu sora lui și Narcis Bujor

Bianca Iotu a intrat în emisiune alături de Remi Dobre. Diferența de vârstă și-a spus cuvântul, astfel că afirmațiile pe care le-a făcut concurentul au împins-o și mai mult pe blondină în brațele lui Narcis Bujor. Cei doi au avut o conexiune puternică, iar de la tachinări și discuții sincere, nu a fost decât un pas până la acte intime. Aceștia s-au dus pe plajă, s-au sărutat în apă, iar apoi s-au iubit în baie, repetând scenariul din sezonul trecut.

Infidelitatea Biancăi a fost aspru criticată, însă mulți au încercat să îi ia apărarea. Printre ei se numără chiar fratele acesteia. Tânărul a scris pe pagina sa de Instagram un mesaj ferm pentru cei care au judecat-o, precizând că până acum s-au plâns că este un sezon fără sare și piper, iar Bianca le-a oferit telespectatorilor un show senzațional, dându-le astfel subiect de bârfă oamenilor.

„Cum s-o judecați pe soră-mea, până acum ați comentat că e cel mai plictisitor sezon Insula iubirii… Ziceți mersi că aveți și voi subiect de bârfă, țațelor”, a scris fratele Biancăi Iotu, pe Instagram.

„Prințesa” dezgustată de infidelitatea Biancăi Iotu

La polul opus, o avem pe Bianca Ghiurcă, cunoscută drept „Prințesa”. Soția lui Marco s-a arătat indignată de infidelitatea Biancăi Iotu. Concurenta de la Insula Iubirii a postat pe canalul său de Instagram imagini și videoclipuri care o surprind pe blondină în ipostaze tandre, însoțite de emoticoane care reprezintă dezgust.

Deși Bibi a fost criticată pentru gestul său, nici Remi Dobre nu este mai prejos. Aflat în club, fostul partener al Biancăi, lasă inhibițiile deoparte și se sărută cu ispita Daniela Pană.

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