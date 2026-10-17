Cât de „milionar” este Prințul Marco, de fapt? Ce cifră de afaceri are barul lui din Roma

Cât de "milionar" este Prințul Marco, de fapt? Ce cifră de afaceri are barul lui din Roma
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Prințul Marco/ sursa foto: social media
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă participă la sezonul X Insula Iubirii. Deși au pășit în Thailanda cu o căsnicie puternică, cu cât bărbatul petrece mai mult timp cu ispita Gabriella, cu atât relația lor se destramă. Concurenta chiar l-a avertizat că dacă îl prinde pe picior greșit, toate afacerile și lucrurile comune sunt pe numele ei. 

Cei doi dețin un bar numit Cafe de Anatolia, cu două locații în Roma: Main Shisha Lounge și Shisha Roof Garden. Deși Bianca ar avea control total asupra locaților, Marco este 100% implicat, formând o echipă de la zero. Chiar dacă nu le-a fost ușor de la început, potrivit datelor înregistrate la Camera de Comerț din Italia (Uffico Camerale) pentru societatea CAFE DE ANATOLIA S.R.L. (P.IVA: 15103411003), cifra de afaceri este neașteptată.

Ce cifră de afaceri are barul Prințului Marco

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au vorbit de-a lungul sezonului Insula Iubirii despre afacerea pe care o dețin. Aceștia se bucură acum de un succes absolut, dar au recunoscut că au început de la munca de jos, iar parcursul nu a fost unul ușor.

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Barul le merge de minune, iar potrivit Camerei de Comerț din Italia cifra de afaceri (Fatturato) este de 532.364 de euro pe an. Ba mai mult, profitul net (Utile) este pe an 25.169 de euro.

Pe de altă parte, societatea are un capital social de 10.000 de euro. În plus, Prințul Marco are 12 angajați, despre care a spus că nu îi consideră subalterni.

Cafe de Anatolia/ sursa foto: social media

Cafe de Anatolia/ sursa foto: social media

Cât de „milionar” este Prințul Marco

Dacă facem o evaluare a afacerii, în cazul în care Prințul Marco ar vinde barul Cafe de Anatolia, ambele locații din Roma: Lounge-ul din Via Merulana și Rooftop-ul din Via Carlo Alberto, prețul pe piață estimat ar fi între 180.000 de euro și 250.000 de euro. Așadar, dacă concurenții de la Insula Iubirii ar renunța la afacere, ar obține o sumă considerabilă de bani.

Chiar și așa, Prințul nu este chiar milionar, având în vedere datele menționate anterior. Totuși, pare că cei doi nu au de gând să se lipsească de barul lor, mai ales că în urmă cu ceva timp, au fost surprinși împreună în locație, urmărind emisiunea. Cu alte cuvinte, Marco și Bianca ar fi rămas în relații bune după insulă, iar afacerea pare să înflorească.

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