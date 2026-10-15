Gabriella Barbu, ironie fină la adresa „Principesei” Bianca Ghiurcă. Ce i-a transmis soției Prințului Marco: „Te bat în toate”

Gabriella, una dintre ispitele care au atras numeroase reacții în sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, revine în atenția publicului cu o nouă postare care a stârnit discuții în mediul online. Tânăra a publicat un videoclip prin care a evidențiat felul în care își percepe propria persoană, iar mesajul ales a atras rapid atenția urmăritorilor săi.

Apariția sa în emisiunea difuzată în România a fost marcată de momente tensionate, apropieri neașteptate și conflicte care au devenit subiecte intens dezbătute de telespectatori. În centrul atenției s-a aflat, în special, relația pe care aceasta a dezvoltat-o cu unul dintre concurenții sezonului, Prințul Marco, dar și rivalitatea cu partenera acestuia, Bianca Ghiurcă.

Gabriella Barbu, ironie fină la adresa „Principesei” Bianca Ghiurcă

Gabriella Barbu a lansat o nouă înțepătură în mediul online, care pare să fie o aluzie la Bianca Ghiurcă, soția Prințului Marco, care a avut un derapaj nepotrivit la adresa ispitelor masculine din sezonul 10.

„Nu vă uitați toți la mine, că vă iau la bătaie pe toți. Unul câte unul (…) Mă simt observată, uitați-vă în altă parte (…) Acum sparg toate camerele”, a fost reacția Biancăi Ghiurcă când a văzut că soțul ei se apropie foarte mult de ispită.

Ispita de la Insula Iubirii a pus accent pe încrederea pe care o are în propriile calități, într-un mesaj cu tentă ironică, ce poate fi interpretat drept o replică indirectă la adresa rivalei sale. În contextul tensiunilor dintre cele două, generate de apropierea Gabriellei de concurent, postarea tinerei a atras imediat atenția.

De când a devenit cunoscută publicului din România, Gabriella a reușit să atragă atenția atât prin comportamentul său din cadrul emisiunii, cât și prin activitatea desfășurată pe rețelele de socializare. De această dată, ispita a ales să transmită un mesaj legat de stima de sine, punând accent pe calitățile pe care consideră că le deține.

Postarea publicată în mediul online a avut un ton provocator, fiind construită în jurul ideii de superioritate și al încrederii în propriile atuuri. Gabriella a făcut referire la inteligență, frumusețe și abilitatea de a gestiona anumite situații, elemente pe care le-a asociat cu imaginea pe care o are despre sine.

„Stima mea de sine sună așa: Niciodată nu te vei putea pune cu mine. Te bat în toate: inteligență, frumusețe, viclenie”, a transmis Gabriella.

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