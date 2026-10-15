Gabriella Barbu, ironie fină la adresa „Principesei” Bianca Ghiurcă. Ce i-a transmis soției Prințului Marco: „Te bat în toate”

Gabriella Barbu, ironie fină la adresa „Principesei” Bianca Ghiurcă. Ce i-a transmis soției Prințului Marco: „Te bat în toate”
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Gabriella, una dintre ispitele care au atras numeroase reacții în sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, revine în atenția publicului cu o nouă postare care a stârnit discuții în mediul online. Tânăra a publicat un videoclip prin care a evidențiat felul în care își percepe propria persoană, iar mesajul ales a atras rapid atenția urmăritorilor săi.

Apariția sa în emisiunea difuzată în România a fost marcată de momente tensionate, apropieri neașteptate și conflicte care au devenit subiecte intens dezbătute de telespectatori. În centrul atenției s-a aflat, în special, relația pe care aceasta a dezvoltat-o cu unul dintre concurenții sezonului, Prințul Marco, dar și rivalitatea cu partenera acestuia, Bianca Ghiurcă.

Gabriella Barbu, ironie fină la adresa „Principesei” Bianca Ghiurcă

Gabriella Barbu a lansat o nouă înțepătură în mediul online, care pare să fie o aluzie la Bianca Ghiurcă, soția Prințului Marco, care a avut un derapaj nepotrivit la adresa ispitelor masculine din sezonul 10.

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„Nu vă uitați toți la mine, că vă iau la bătaie pe toți. Unul câte unul (…) Mă simt observată, uitați-vă în altă parte (…) Acum sparg toate camerele”, a fost reacția Biancăi Ghiurcă când a văzut că soțul ei se apropie foarte mult de ispită.

Ispita de la Insula Iubirii a pus accent pe încrederea pe care o are în propriile calități, într-un mesaj cu tentă ironică, ce poate fi interpretat drept o replică indirectă la adresa rivalei sale. În contextul tensiunilor dintre cele două, generate de apropierea Gabriellei de concurent, postarea tinerei a atras imediat atenția.

De când a devenit cunoscută publicului din România, Gabriella a reușit să atragă atenția atât prin comportamentul său din cadrul emisiunii, cât și prin activitatea desfășurată pe rețelele de socializare. De această dată, ispita a ales să transmită un mesaj legat de stima de sine, punând accent pe calitățile pe care consideră că le deține.

Gabriella/foto: social media

Postarea publicată în mediul online a avut un ton provocator, fiind construită în jurul ideii de superioritate și al încrederii în propriile atuuri. Gabriella a făcut referire la inteligență, frumusețe și abilitatea de a gestiona anumite situații, elemente pe care le-a asociat cu imaginea pe care o are despre sine.

„Stima mea de sine sună așa: Niciodată nu te vei putea pune cu mine. Te bat în toate: inteligență, frumusețe, viclenie”, a transmis Gabriella.

VEZI ȘI: „Principesa” Bianca, jigniri fără precedent la adresa Gabrielei. Cuvintele pe care nicio femeie nu vrea să le audă

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