Prințul Marco, mărturisiri despre căsnicia cu Bianca Ghiurcă: „Mă simt foarte controlat”

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă sunt împreună de zece ani. De trei ani au decis să devină soț și soție, dar pentru că au avut anumite îndoieli, iar concurenta este extrem de geloasă, au ajuns în Thailanda să își testeze relația. Numai că încă din primele ediții, bărbatul a comis-o, astfel că pentru Bianca nu a fost ușor. În cel mai recent episod difuzat, el a făcut noi declarații importante.

Prințul Marco a stârnit reacții în mediul online din primele ediții. Acesta a făcut o afirmație care a dat-o peste cap pe soția sa, Bianca. Acum, la prima ceremonie a focului, organizată pentru băieți, concurentul a explicat ce își dorește în relația cu partenera lui.

El a fost mai sincer ca niciodată în fața lui Radu Vâlcan și a spus ce îi lipsește, de fapt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce îi lipsește Prințului Marco în relația cu Bianca Ghiurcă

Primul bonfire al băieților a fost plin de emoții. Fiecare și-a privit partenera și au aflat lucruri importante despre relația lor. Prințul Marco a avut și el un cuvânt de spus înainte să vadă imagini cu Bianca, așa că fără ezitare, atunci când a fost întrebat de Radu ce îi lipsește, a răspuns că libertatea.

Încă din primele ediții, cei doi concurenți au dezvăluit că partenera lui este geloasă, ba chiar posesivă, iar asta îl deranjează pe concurent. Mai mult decât atât, a precizat că acesta este și motivul pentru care au venit la insulă, pentru a-i demonstra Biancăi că poate avea încredere în el, dar și să scape de cea mai mare problemă a relației lor.

„Doar prin durere se poate vindeca. Vreau să rezolvăm o probleme. Îmi lipsește libertatea. Mă simt sufocat în relație. Ea e super geloasă, face crize din foarte multe lucruri. Dacă eu trebuie să merg la cină cu prietenii, ea alege restaurantul, eu nu am voie. Mi se pare exagerat. Mă face să mă simt sufocat. Chestia asta mă frustrează. Am locația activată pe telefon, mă simt foarte controlat. Este o gelozie toxică”, a spus Prințul Marco.

Pe cine a ales Prințul Marco la date

Un alt moment important al serii a fost alegerea de date. Concurentul a ales-o din nou pe Gabriella Barbu, cea cu care a avut date-ul special. Prințul Marco știa că pe Bianca o va deranja prezența ispitei feminine în preajma lui, iar el este de părere că în acest mod își va face testul fără ocolișuri.

„Este singura fată, cunoscându-o pe Bianca, care poate să îi transmită teamă, frică și nervi și cu asta aș vrea să vadă, într-adevăr, cum sunt și să își vindece gelozia prin Gabriella. Am ales să merg în continuare pe ceea ce mă face să mă supun la acest test”, a afirmat concurentul.

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