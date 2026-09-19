Văduva milionară a unui programator de la Roblox susține că a fost înșelată de iubitul ei, un gigolo: „Mi-a luat 6 milioane de dolari”

Văduva milionară a unui programator de la Roblox susține că a fost înșelată de iubitul ei, un gigolo: „Mi-a luat 6 milioane de dolari”
Gregg Starr și Marianne Flippo / Sursa foto: Social media
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O văduvă înstărită susține că a pierdut milioane de dolari după ce o escortă masculină i-ar fi câștigat încrederea declarându-i dragostea și convingând-o că singura șansă ca cei doi să fie împreună era să-i plătească rezilierea unui contract de 10 milioane de dolari. Marianne Flippo, în vârstă de 49 de ani, îl acuză pe Gregg Starr că a manipulat-o și a înșelat-o cu milioane de dolari, potrivit unui proces intentat în această săptămână.

Bărbatul care ar fi înșelat-o pe văduva unui programator de jocuri Roblox cu suma de 6 milioane de dolari ar fi trecut printr-o serie amplă de intervenții de chirurgie estetică pentru a-și construi imaginea fizică devenită ulterior una dintre „semnăturile” sale: privire rece, trăsături sculptate și abdomen bine definit.

Gregg Starr, în vârstă de 38 de ani, și-a documentat transformarea în fotografii și videoclipuri publicate pe rețelele de socializare ale celebrului chirurg estetician Jason Emer. Imaginile prezintă o serie de proceduri menite să îi redefinească aspectul fizic, Starr promovând intervențiile medicului drept o modalitate de a-și duce corpul „la cel mai înalt nivel posibil”.

Sursa foto: Social media

O poveste de iubire care a costat milioane de dolari

În plângerea depusă la Curtea Supremă din Manhattan, Marianne Flippo îl acuză pe Gregg Starr că ar fi manipulat-o emoțional după ce i-ar fi declarat că o iubește. Potrivit documentelor judiciare, Starr i-ar fi spus că singura modalitate prin care cei doi ar fi putut avea o relație exclusivă era ca Flippo să îl ajute să se elibereze dintr-un contract în valoare de 10 milioane de dolari pe care acesta l-ar fi avut cu o agenție de escorte.

„Din păcate, nu am fost suficient de capabilă sau de perspicace pentru a ști că aceste afirmații erau false, dar, din moment ce îl iubeam și aveam încredere în Starr, m-am bazat pe ceea ce a spus”, a declarat Flippo într-un document depus la instanță.

Povestea ar fi început după moartea soțului lui Marianne, Chad Flippo, în august 2024. Cei doi fuseseră căsătoriți timp de aproape 30 de ani și aveau împreună trei copii. Chad Flippo, programator de profesie, ar fi creat și brevetat un software important pentru jocul online „Roblox”. Ulterior, ar fi acumulat o avere considerabilă, potrivit avocatului văduvei, Larry Hutcher.

După pierderea soțului, Marianne ar fi traversat o perioadă extrem de dificilă. Femeia, care suferă de o afecțiune genetică gravă, a călătorit ulterior în Italia pentru a procura medicamente despre care susține că deveniseră dificil de găsit pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Pentru că nu vorbea italiana și avea nevoie de companie, Marianne ar fi apelat la serviciile unei agenții specializate. Așa l-ar fi cunoscut pe Gregg Starr, prin intermediul unei agenții care se prezintă drept un serviciu de companie masculină destinat femeilor, relatează The New York Post.

Potrivit plângerii, Flippo nu și-ar fi dat seama inițial că Starr lucra pentru o agenție de escorte. Cei doi ar fi continuat să se întâlnească și după întoarcerea femeii din Italia. În decembrie, Starr s-ar fi mutat în apartamentul acesteia din New York.

Cum a ajuns Flippo să semneze documentul care îl elibera pe Starr  din contractul cu agenția

Potrivit documentelor depuse la instanță, Starr ar fi convins-o pe Flippo să plătească peste 450.000 de dolari pentru a beneficia de exclusivitatea sa. Situația ar fi luat o turnură și mai complicată în timpul unei călătorii la Atlanta. Atunci, femeia urma un tratament medical și lua medicamente puternice după o intervenție chirurgicală.

Flippo susține că Starr și o angajată a agenției ar fi încurajat-o să consume alcool. Astfel, ar fi determinat-o să semneze un document intitulat „Acord de ieșire”, în valoare de 10 milioane de dolari. Prin acest acord, bărbatul urma să fie eliberat din contractul pe care îl avea cu agenția.

Când a încercat să transfere banii, banca ar fi blocat tranzacția, invocând suspiciuni de fraudă. În documentele depuse la instanță, Flippo recunoaște că episodul ar fi trebuit să îi ridice semne de întrebare. Cu toate acestea, femeia susține că nu și-a dat seama că ar fi fost victima unei presupuse înșelătorii.

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