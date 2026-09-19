De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor

De ce te trezești uneori cu câteva minute înainte de alarmă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
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Ți s-a întâmplat să setezi alarma pentru 7:30, iar dimineața să deschizi ochii la 7:27 sau 7:28, fără să te fi trezit vreun zgomot? Fenomenul poate părea o simplă coincidență, însă există mai multe explicații pentru faptul că unele persoane se trezesc în mod repetat cu doar câteva minute înainte să sune alarma.

Una dintre explicații are legătură cu ceasul biologic al organismului. Dacă mergi la culcare și te trezești aproximativ la aceleași ore în fiecare zi, corpul se poate obișnui cu acest program și începe să se pregătească pentru începutul zilei înainte ca alarma să sune, potrivit Real Simple.

„Dacă mergi la culcare aproximativ la aceeași oră în fiecare seară, dormi cel puțin șapte ore și te trezești aproximativ la aceeași oră în fiecare dimineață simțindu-te odihnit, atunci corpul tău este sincronizat cu ritmul său circadian”, explică medicul Andrea Matsumura, specialist în medicina somnului.

Ceasul biologic poate anticipa programul

Ritmul circadian funcționează ca un ceas intern de aproximativ 24 de ore și contribuie la reglarea perioadelor în care ne este somn și a celor în care suntem mai alerți.

Lumina și întunericul sunt printre cei mai importanți factori care îl influențează. Seara, întunericul favorizează producția de melatonină, hormon asociat cu somnul, în timp ce lumina dimineții contribuie la trecerea organismului către starea de veghe.

Un program regulat de somn poate face acest mecanism mai predictibil. Dacă organismul este obișnuit să înceapă ziua la aceeași oră, procesul de trezire poate începe înainte ca alarma să sune.

Trezirea nu este, de altfel, un proces instantaneu. Pe măsură ce se apropie dimineața, în organism au loc mai multe schimbări fiziologice care îl pregătesc pentru starea de veghe.

Și stresul te poate face să te trezești înaintea alarmei

Există însă și o explicație mai puțin plăcută. Dacă trebuie să te trezești devreme pentru un zbor, o întâlnire importantă sau un alt eveniment și îți este teamă că nu vei auzi alarma, anticiparea poate influența somnul.

Potrivit medicului Andrea Matsumura, atunci când organismul anticipează o trezire mai devreme decât de obicei, poate elibera hormoni precum cortizolul și ACTH pentru a se pregăti pentru începutul zilei.

Într-o asemenea situație, persoana se poate trezi de mai multe ori în timpul nopții fără să își amintească neapărat toate aceste momente.

Dacă fenomenul apare frecvent și este însoțit de anxietate, oboseală sau un somn fragmentat, cauza poate fi diferită de simpla funcționare regulată a ceasului biologic.

Specialiștii spun și că unele persoane par să poată „programa” mental ora la care vor să se trezească. Mecanismul exact prin care acest lucru ar fi posibil nu este însă bine înțeles, iar Matsumura subliniază că fenomenul nu a fost suficient studiat.

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