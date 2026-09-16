De ce dormim mai prost într-un loc necunoscut, chiar dacă patul este confortabil. Ce se întâmplă cu creierul în prima noapte

De ce dormim mai prost într-un loc necunoscut, chiar dacă patul este confortabil. Ce se întâmplă cu creierul în prima noapte
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Ți s-a întâmplat vreodată să ajungi obosit într-un hotel, să ai la dispoziție un pat confortabil și, cu toate acestea, să adormi greu sau să te trezești de mai multe ori în timpul nopții? Explicația nu ține neapărat de saltea sau de pernă ci de altceva: creierul nostru reacționează diferit atunci când dormim într-un loc necunoscut.

Fenomenul este cunoscut de cercetători drept „efectul primei nopți” („first-night effect”) și a fost observat în numeroase studii. În prima noapte petrecută într-un mediu nou, oamenii tind să adoarmă mai greu, să se trezească mai des și să doarmă mai puțin decât în nopțile următoare, potrivit Associated Press.

Cercetătorii cred că fenomenul ar putea reprezenta un mecanism de protecție moștenit de-a lungul evoluției: creierul rămâne mai vigilent într-un mediu pe care încă nu îl cunoaște.

O parte a creierului rămâne „de pază”

Experimentele în care activitatea cerebrală a oamenilor a fost monitorizată în timpul somnului au oferit o explicație interesantă pentru acest fenomen.

În prima noapte petrecută într-un loc necunoscut, cercetătorii au observat că o parte a creierului nu intră într-un somn la fel de profund ca cealaltă și rămâne mai sensibilă la stimulii din jur.

Într-un studiu realizat de cercetători de la Brown University, emisfera stângă a prezentat o activitate diferită în timpul somnului profund și a reacționat mai puternic la sunete neobișnuite. Această diferență nu a mai fost observată în aceeași măsură în cea de-a doua noapte.

Ipoteza este că o parte a creierului funcționează asemenea unui „paznic de noapte”, monitorizând mediul pentru eventuale pericole. Din perspectivă evolutivă, o asemenea reacție ar fi putut fi utilă atunci când oamenii dormeau într-un teritoriu necunoscut.

Nu doar creierul ne poate strica prima noapte

Există și explicații mai simple pentru faptul că dormim prost departe de casă. Creierul se bazează pe o serie de indicii și rutine familiare pentru a se pregăti de somn.

Într-o cameră de hotel sau într-o altă locuință, nivelul luminii poate fi diferit, pot exista zgomote cu care nu suntem obișnuiți, iar salteaua, pernele sau temperatura camerei nu sunt cele de acasă.

Călătoriile pot modifica și rutina obișnuită: putem lua cina mai târziu, putem petrece mai mult timp în fața ecranelor sau putem avea un program diferit. La acestea se pot adăuga stresul, entuziasmul unei călătorii sau grijile legate de ceea ce urmează să facem a doua zi.

Ce poți face pentru a dormi mai bine într-un loc nou

Specialiștii recomandă să păstrăm, pe cât posibil, rutina pe care o avem înainte de culcare și acasă. Un obiect familiar, cum ar fi propria pernă sau un alt lucru asociat cu somnul, poate face mediul să pară mai puțin străin.

De asemenea, pot fi utile reducerea luminii și a zgomotelor din cameră și evitarea schimbării drastice a orei de culcare.

Dacă urmează un eveniment important pentru care trebuie să fii odihnit, o altă soluție este să ajungi la destinație cu o zi mai devreme. În majoritatea cazurilor, „efectul primei nopți” se diminuează după ce creierul începe să considere noul mediu familiar și nu reprezintă un motiv de îngrijorare.

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