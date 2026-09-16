Andi Moisescu revine la PRO TV! „Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută”

Andi Moisescu pregătește revenirea emisiunii Apropo TV în grila Pro TV, după o pauză începută în primăvară. Producția revine la începutul lunii octombrie, iar echipa lucrează deja la noile ediții. Prezent la premiera filmului „3 zile în septembrie”, realizatorul a confirmat că formatul intră din nou în producție și că lansarea oficială este programată pentru 4 octombrie.

Apropo TV, lansată în 2005 și difuzată aproape două decenii în fiecare duminică, la ora 13:00, revine cu structura familiară publicului, dar și cu elemente noi. Andi Moisescu a subliniat că lucrează în continuare alături de Sorana și Rodi, colegele cu care realizează emisiunea de peste 15 ani, ambele absolvente de Scenariu la UNATC.

Andi Moisescu revine la PRO TV

Noul sezon păstrează direcția editorială consacrată, cu accent pe tradiții și pe rubrica Căminul Cultural. Realizatorul a explicat că vor exista cinci episoade noi din seria coordonată de Bogdan Simion, trei dintre ele filmate în Gorj, Caraș-Severin și Bihor, zone alese pentru diversitatea folclorului autentic.

În plus, două episoade vor fi dedicate folclorului din jurul Bucureștiului, cu invitați precum Panseluța Feraru și membrii familiei Miu, cunoscuți pentru tradiția lor în lăutărie și măiestria la țambal.

„Am găsit și două episoade care au legătură cu zona folclorică din jurul Bucureștiului, deci sunt două prezențe extrem de cunoscute pe care n-am apucat să le invităm până acum în Căminul Cultural și ne bucurăm foarte tare că îi avem. Mă refer la Panseluța Feraru, extrem de cunoscută din zona de lăutărie de aici din București, și de așa-numitul clan Miu, amândoi la țambal. Familia e formată, de fapt, dintr-un tată și doi băieți. Tatăl a fost unul dintre cei mai mari țambaliști din România, copiii îi urmează, sunt exact la același nivel cu el, George și Robert. Pe George și pe Ionel îi avem invitați în emisiune, am apucat deja să filmăm, o să fie absolut superb”, a spus Andi Moisescu pentru Libertatea.

Pe lângă rubricile deja cunoscute, realizatorul introduce și o serie nouă, Sharing Knowledge, dedicată unor personalități mai puțin vizibile în spațiul public, dar considerate de el modele autentice.

„Pe lângă asta o să aduc o nouă serie la care am început să lucrez, care se cheamă Sharing Knowledge și care aduce în atenția publicului nume mai puțin cunoscute publicului larg, care cred că pot reprezenta sau cel puțin pentru mine reprezintă adevăratele modele în viață”, a precizat prezentatorul.

„Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută”

Andi Moisescu a explicat și modul de funcționare al proiectului, subliniind că Apropo TV se autofinanțează și își gestionează independent resursele.

„Da, emisiunea se autofinanțează, își caută singură sursele de supraviețuire, ceea ce nu văd nimic anormal într-o societate în care, până la urmă, suntem într-o societate comercială prin definiție”, a declarat acesta.

Realizatorul consideră revenirea emisiunii pe un post generalist drept un semnal pozitiv pentru piața media, având în vedere că formatul nu este unul comercial în sensul clasic.

„Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută să văd că un canal de televiziune generalist difuzează o emisiune care nu e neapărat din zona generalistă, e oarecum o zonă de nișă și care nu reprezintă neapărat o miză comercială. Deci o iau așa ca pe un gest de curtoazie și nu pot decât să-l apreciez”, a spus Andi Moisescu.

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