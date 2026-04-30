Acasă » Știri » Una dintre cele mai iubite emisiuni de la PRO TV nu mai apare în grilă! Explicația dată de Andi Moisescu

Una dintre cele mai iubite emisiuni de la PRO TV nu mai apare în grilă! Explicația dată de Andi Moisescu

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 11:56
Una dintre cele mai iubite emisiuni de la PRO TV nu mai apare în grilă! Explicația dată de Andi Moisescu
Ediția de vineri, 1 mai, a emisiunii Românii au Talent a fost scoasă din grila de programe de la Pro TV. Andi Moisescu, unul dintre jurații show-ului, a explicat ce s-a întâmplat. 

Românii au Talent intră într-o pauză de difuzare pe micile ecrane. Ediția programată vineri, 1 mai, a fost înlocuită de producători, iar motivul din spatele acestei decizii i-a luat prin surprindere pe telespectatori. Andi Moisescu, unul dintre jurați, a vorbit despre această schimbare și a oferit explicații legate de situație.

Andi Moisescu: „Vom apela la ajutorul publicului”

Decizia face parte dintr-o strategie nouă a producătorilor, care are ca scop implicare publicului în procesul de jurizare al concurenților. Pentru prima dată în istoria competiției, telespectatorii vor avea un cuvânt decisiv: vor trimite în semifinală 6 momente artistice.

„Le-am pregătit 12 momente, organizate în 6 categorii distincte. Câte 2 momente pentru fiecare categorie. E destul de simplu. Ne dorim să implicăm şi mai mult publicul în experienţa «Românii au talent». Până acum votul publicului începea să facă legea în emisiune din semifinale, însă acum e diferit”, a spus Andi Moisescu.

Telespectatorii vor putea vota concurenții favoriți în perioada 24 aprilie – 1 mai (până la miezul nopții) pe o platformă dedicată, unde vor putea vedea și revedea cele 12 momente artistice pe care juriul nu a putut să le departajeze. În final, votul lor va avea puterea unui Golden Buzz, care îi va duce pe concurenți direct în semifinală.

„Totul ţine de o premieră în sistemul de votare a semifinaliştilor. Pentru prima dată, în acest an şase dintre semifinalişti vor fi desemnaţi prin votul publicului, vot care se încheie vineri, 1 mai, la miezul nopţii. Pe de o parte, este nevoie de timp pentru vot, pe de altă parte, este nevoie de timp pentru pregătirea concurenţilor pentru etapele live.

Matematica e simplă. 10 locuri sunt deja ocupate de cele 10 butoane aurii. Pentru celelalte 26 de poziţii încercăm să alegem tot ce-i mai bun. Şi ca să întărim acest «ce-i mai bun» avem nevoie şi de votul telespectatorilor. 20 de locuri le vom decide noi, cei 4 juraţi, împreună cu Pavel şi Smiley. Iar pentru celelalte 6 locuri, vom apela la ajutorul publicului”, a spus Andi Moisescu.

În locul emisiunii Românii au Talent, Pro TV va difuza două filme: „Domnul și doamna Smith”, cu Brad Pitt și Angelina Jolie și „Să moară Romeo” cu Jet Li.

Concurentul de la Românii au talent, condamnat la închisoare: „Îmi pare nespus de rău

Ce face Andi Moisescu după ce șefii de la Pro TV i-au tras emisiunea pe dreapta. Există viață și fără “Apropo”

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Știri
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
Știri
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
Mediafax
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit...
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
Gandul.ro
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Sorin Ovidiu Vîntu, în centrul valului „Roexit” de pe TikTok. Sociolog: „Sunt români care nu se simt ascultați”
Adevarul
Sorin Ovidiu Vîntu, în centrul valului „Roexit” de pe TikTok. Sociolog: „Sunt români...
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă?...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
Gandul.ro
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Oamenii născuți în aceste 6 zile ale oricărei luni vor avea succes la bani. Pentru cine vin milioanele?
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
Scandal între Răzvan Kovacs și Ema Oprișan! De ce a ajuns DJ-ul să apeleze la poliție
Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă
Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă
(P) Credit online doar cu buletinul: ce înseamnă de fapt și ce verifică instituțiile financiare
(P) Credit online doar cu buletinul: ce înseamnă de fapt și ce verifică instituțiile financiare
Andrei Rotaru, schimbare observată de fani! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă este sub tratament
Andrei Rotaru, schimbare observată de fani! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă este sub tratament
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant ...
Momente de groază pentru un celebru actor din „Misiune Imposibilă”. A leșinat într-un restaurant din Los Angeles
Vezi toate știrile