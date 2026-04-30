Una dintre cele mai iubite emisiuni de la PRO TV nu mai apare în grilă! Explicația dată de Andi Moisescu

Ediția de vineri, 1 mai, a emisiunii Românii au Talent a fost scoasă din grila de programe de la Pro TV. Andi Moisescu, unul dintre jurații show-ului, a explicat ce s-a întâmplat.

Andi Moisescu: „Vom apela la ajutorul publicului"

Decizia face parte dintr-o strategie nouă a producătorilor, care are ca scop implicare publicului în procesul de jurizare al concurenților. Pentru prima dată în istoria competiției, telespectatorii vor avea un cuvânt decisiv: vor trimite în semifinală 6 momente artistice.

„Le-am pregătit 12 momente, organizate în 6 categorii distincte. Câte 2 momente pentru fiecare categorie. E destul de simplu. Ne dorim să implicăm şi mai mult publicul în experienţa «Românii au talent». Până acum votul publicului începea să facă legea în emisiune din semifinale, însă acum e diferit”, a spus Andi Moisescu.

Telespectatorii vor putea vota concurenții favoriți în perioada 24 aprilie – 1 mai (până la miezul nopții) pe o platformă dedicată, unde vor putea vedea și revedea cele 12 momente artistice pe care juriul nu a putut să le departajeze. În final, votul lor va avea puterea unui Golden Buzz, care îi va duce pe concurenți direct în semifinală.

„Totul ţine de o premieră în sistemul de votare a semifinaliştilor. Pentru prima dată, în acest an şase dintre semifinalişti vor fi desemnaţi prin votul publicului, vot care se încheie vineri, 1 mai, la miezul nopţii. Pe de o parte, este nevoie de timp pentru vot, pe de altă parte, este nevoie de timp pentru pregătirea concurenţilor pentru etapele live. Matematica e simplă. 10 locuri sunt deja ocupate de cele 10 butoane aurii. Pentru celelalte 26 de poziţii încercăm să alegem tot ce-i mai bun. Şi ca să întărim acest «ce-i mai bun» avem nevoie şi de votul telespectatorilor. 20 de locuri le vom decide noi, cei 4 juraţi, împreună cu Pavel şi Smiley. Iar pentru celelalte 6 locuri, vom apela la ajutorul publicului”, a spus Andi Moisescu.

În locul emisiunii Românii au Talent, Pro TV va difuza două filme: „Domnul și doamna Smith”, cu Brad Pitt și Angelina Jolie și „Să moară Romeo” cu Jet Li.

