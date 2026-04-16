Concurentul de la Românii au talent, condamnat la închisoare: „Îmi pare nespus de rău”

Fostul concurent de la Românii au talent, dansatorul Oltean Alexandru-Nicolae, ajuns într-una dintre semifinalele show-ului, a fost condamnat după ce a fost depistat conducând sub influența unui ”cocktail” de substanțe interzise. Degeaba a încercat să impresioneze judecătorii cu aparițiile sale pe scene internaționale și și-a regretat fapta, aceștia nu s-au lăsat înduplecați și i-au aplicat o pedeapsă serioasă! CANCAN.RO are detalii!

De la gimnastică la dans, Alexandru Oltean părea exemplul perfect de disciplină și succes când a apărut pe scena show-ului Românii au talent, în 2017. Mihaela Rădulescu a rămas impresionată de performanțele lui, spunând despre el că: „Ești o poezie și o poveste frumoasă”. Și nu doar ea, ci și Florin Călinescu a fost fascinat de prestația lui artistică. A ajuns până în prima semifinală a show-ului și multă lume îl vedea ca pe marele câștigător al sezonului.

Doar că nu s-a întâmplat asta, iar Alexandru a continuat să danseze pe marile scene din țară și din străinătate, după cum am aflat chiar din mărturia lui făcută nu în fața unui alt juriu, ci în fața judecătorilor!

Și asta pentru că tânărul dansator a dat de probleme mari după apariția de la Pro TV. Cu toată disciplina din spatele său, acesta a comis-o grav: a fost prins sub influența substanțelor interzise în timp ce conducea, iar recent a fost condamnat.

Potrivit datelor din anchetă, obținute de CANCAN.RO, dansatorul a fost oprit în trafic pe un bulevard din Constanța, iar testarea cu aparatul DrugTest indica prezența unor substanțe psihoactive. În urma procedurilor legale, după ce i-au fost recoltate probe biologice, s-a descoperit că acesta se afla sub influența a trei substanțe, nu una!

În fața judecătorilor, Alexandru Oltean a încercat să-și construiască apărarea punând accent pe performanțele lui profesionale.

”Inculpatul este o persoană tânără, cu studii, care are un copil minor în întreținere, iar activitatea sa profesională până la vârsta destul de fragilă pe care o are, a fost una cu realizări multiple. Astfel, inculpatul este o persoană care, pe plan artistic, a fost laureat la numeroase festivaluri naționale și internaționale, show-uri de televiziune, este câștigător al show-ului Eurovision cu reprezentanta Croației, a prezentat în cadrul unor companii celebre de dans, multe spectacole… Inculpatul, în ultimul cuvânt, spune că îi pare nespus de rău pentru cele pentru toate, regretă profund faptele”.

Doar că judecătorii nu s-au lăsat impresionați de asta și i-au aplicat o pedeapsă aspră, fiind condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare, însă cu suspendare. Pe lângă asta, i-au interzis dreptul de a mai conduce timp de 2 ani.

