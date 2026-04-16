Concurentul de la Românii au talent, condamnat la închisoare: „Îmi pare nespus de rău”

De: Keva Iosif 16/04/2026 | 05:50
Fostul concurent de la Românii au talent, dansatorul Oltean Alexandru-Nicolae, ajuns într-una dintre semifinalele show-ului, a fost condamnat după ce a fost depistat conducând sub influența unui ”cocktail” de substanțe interzise. Degeaba a încercat să impresioneze judecătorii cu aparițiile sale pe scene  internaționale și și-a regretat fapta, aceștia nu s-au lăsat înduplecați și i-au aplicat o pedeapsă serioasă! CANCAN.RO are detalii!

De la gimnastică la dans, Alexandru Oltean părea exemplul perfect de disciplină și succes când a apărut pe scena show-ului Românii au talent, în 2017. Mihaela Rădulescu a rămas impresionată de performanțele lui, spunând despre el că: „Ești o poezie și o poveste frumoasă”.  Și nu doar ea, ci și Florin Călinescu a fost fascinat de prestația lui artistică. A ajuns până în prima semifinală a show-ului și multă lume îl vedea ca pe marele câștigător al sezonului.

Doar că nu s-a întâmplat asta, iar Alexandru a continuat să danseze pe marile scene din țară și din străinătate, după cum am aflat chiar din mărturia lui făcută nu în fața unui alt juriu, ci în fața judecătorilor!

Și asta pentru că tânărul dansator a dat de probleme mari după apariția de la Pro TV. Cu toată disciplina din spatele său, acesta a comis-o grav: a fost prins sub influența substanțelor interzise în timp ce conducea, iar recent a fost condamnat.

Potrivit datelor din anchetă, obținute de CANCAN.RO, dansatorul a fost oprit în trafic pe un bulevard din Constanța, iar testarea cu aparatul DrugTest indica prezența unor substanțe psihoactive. În urma procedurilor legale, după ce i-au fost recoltate probe biologice, s-a descoperit că acesta se afla sub influența a trei substanțe, nu una!

 

În fața judecătorilor, Alexandru Oltean a încercat să-și construiască apărarea punând accent pe performanțele lui profesionale.

”Inculpatul este o persoană tânără, cu studii, care are un copil minor în întreținere, iar activitatea sa profesională până la vârsta destul de fragilă pe care o are, a fost una cu realizări multiple. Astfel, inculpatul este o persoană care, pe plan artistic, a fost laureat la numeroase festivaluri naționale și internaționale, show-uri de televiziune, este câștigător al show-ului Eurovision cu reprezentanta Croației, a prezentat în cadrul unor companii celebre de dans, multe spectacole… Inculpatul, în ultimul cuvânt, spune că îi pare nespus de rău pentru cele pentru toate, regretă profund faptele”.

Doar că judecătorii nu s-au lăsat impresionați de asta și i-au aplicat o pedeapsă aspră, fiind condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare, însă cu suspendare. Pe lângă asta, i-au interzis dreptul de a mai conduce timp de 2 ani.

VEZI ȘI: Cine este Alexis Stan, băiețelul de 10 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis direct în semifinală!

Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”

 

Iți recomandăm
Marymar, tratată ca o regină. Tzancă Uraganu și iubita lui, shopping „puternic” la Louis Vuitton
Știri exclusiv
Marymar, tratată ca o regină. Tzancă Uraganu și iubita lui, shopping „puternic” la Louis Vuitton
Laurențiu Reghecampf și familia, în formulă completă, la control. Cât de mari au crescut fiii antrenorului
Știri exclusiv
Laurențiu Reghecampf și familia, în formulă completă, la control. Cât de mari au crescut fiii antrenorului
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Mediafax
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia...
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Lider PNL: dacă Nicușor Dan nu îl susține ferm pe Bolojan, riscă o „pantă de prăbușire accentuată”, după modelul Iohannis
Mediafax
Lider PNL: dacă Nicușor Dan nu îl susține ferm pe Bolojan, riscă o...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
Click.ro
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
go4it.ro
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte...
Horoscop chinezesc azi, 16 aprilie 2026. Nativii Tigru sunt avertizați astăzi să fugă de jocurile de noroc în timp ce Dragonul și Mistrețul simt că șansa le intră pe ușă
Secretul pe care Mihail Pautov îl consideră esențial pentru sănătate: românii l-au uitat complet
Prognoza meteo azi, 16 aprilie 2026. Vremea se schimbă brusc: furtuni, descărcări electrice și grindină, în timp ce restul țării se încălzește până la 23°C
Meghan Markle, criticată după ce a venit cu bijuterii de zeci de mii de dolari la un eveniment caritabil. Ce spun internauții
Amantlâc, tensiuni şi secrete! Adevărul neştiut despre Ema Oprișan!
Oracolul, prima „rețea socială" a copilăriei: cum a ajuns din vechile universități ale Europei în băncile școlilor din România
