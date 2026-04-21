Ce face Andi Moisescu după ce șefii de la Pro TV i-au tras emisiunea pe dreapta. Există viață și fără “Apropo”

După caruselul declarațiilor privind întreruperea emisiunii Apropo TV difuzată de ProTV încă din anul 2005, (ehei, pe vremea când Ronaldinho lua Balonul de Aur!), Andi Moisescu ne liniștește pe toți cu atitudinea sa netulburată. CANCAN.RO l-a surprins făcându-și micile comisioane zilnice prin nordul Capitalei, fără să pară că l-a doborât anxietatea întreruperii emisiunii.

Andi Moisescu, 53 de ani, e într-o etapă de schimbări mari și profunde. După despărțirea de partenera sa de viață, Olivia Steer, iată că a venit și rândul carierei lui în televiziune. După ce Cătălin Măruță a fost ”epurat” din ProTV , după o decizie comentată și răscomentată, anunțul că și Andi Moisescu își pierde locul în grilă cu emisiunea lui, parcă făcută pentru generația post-decembristă a tinerilor frumoși și liberi n-a căzut tocmai bine audienței sale bine conturate. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Din ce pare, ar fi vorba de o întrerupere voluntară a emisiunii, pentru un posibil update, rebranding, spune Andi Moisescu. Firesc, mai ales că în zorii erei A.I. o emisiune de acest tip este tot mai neprofitabilă pe același segment de audiență. (DECLARAȚIA AICI)

În locul emisiunii Apropo TV va veni ceva ce place la toată lumea, adică ”Fața la joc” cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, o emisiune cu fotbal, rezultate, mai în logica schemelor și cotelor, cu care tot mai mulți români sunt familiarizați în prezent, de unde și interesul național uriaș pentru astfel de format.

Și totuși iată-l pe Andi Moisescu la 53 de ani la fel de bine-dispus și surâzător ca întotdeauna, în ciuda acestor transformări. După ce și-a luat ceva de mâncare de la un local pe care îl vizitează frecvent, mai ales că e în apropierea sediului său, Andi Moisescu s-a dus la curățătorie să-și ridice costumele. Indiciu clar că băiatul cel mai simpatic de pe ecranele noastre nu se dă bătut și rămâne pe baricadele audienței. Altfel, la ce să-i trebuiască atâtea costume? La câte nunți și botezuri să fi fost invitat anul acesta?! 😀

CANCAN.RO l-a surprins salutând jovial pe cineva dintr-o mașină în trecere, probabil unul dintre zecile și probabil sutele de mii de fani care îi apreciază lucrurile pe care le creează, atitudinea și în general felul lui de a fi, deschis și sincer. E și un semn de susținere pentru un om care în ultimul timp parcă nu mai cadrează cu ceea ce au devenit televiziunile.