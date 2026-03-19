Prima reacție a lui Andi Moisescu, după ce Pro TV l-a lăsat fără emisiune

Emisiunea fenomen „Apropo TV”, prezentată de Andi Moisescu, este una dintre cele mai longevive formate difuzate pe PRO TV. După 44 de sezoane, emisiunea o să ia o pauză. Anunțul a fost făcut chiar de echipa de producție a emisiunii pe rețelele de socializare. După vestea care i-a șocat pe fani, Andi Moisescu a venit cu o reacție. Acesta a explicat care este motivul pentru care au decis să oprească filmările pentru scurt timp.

Ce spune Andi Moisescu despre renunțarea emisiunii de la PRO TV

După ani de zile de filmare fără încetare, Andi Moisescu și echipa de producție a emisiunii „Apropo TV” au decis să ia o pauză. După anunțul făcut, care a șocat fanii producției, celebrul prezentator a avut o primă reacție, de asemenea, și singura de până acum. El a explicat care este motivul pentru care nu vor mai filma momentan un nou sezon. Acesta a spus că de fiecare dată s-au reinventat în grabă, iar după numeroase sezoane au decis să îmbunătățească emisiunea, iar pentru asta au nevoie de mai mult timp.

După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire, arată comunicatul publicat pe rețelele de socializare ale paginii „Apropo TV”.

De asemenea, Andi Moisescu a ținut să precizeze celor care au iubit această emisiune că vor reveni pe micile ecrane.

Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul asta. Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm > că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luam foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!, a adăugat Andi Moisescu.

