Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit

De: Alina Drăgan 18/03/2026 | 12:25
Un nou șoc în lumea televiziunii, la Pro TV! După ce emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila de program, acum o altă emisiune emblemă dispare de pe micile ecrane. Andi Moisescu este out din grila Pro TV, iar emisiunea ApropoTV a fost înlocuită.

Un nou cutremur are loc în lumea televiziunii, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Se pare că Pro TV nu l-a scos din schemă doar pe Cătălin Măruță, ci și pe Andi Moisescu. La o lună după ce emisiunea La Măruță a fost închisă, un alt proiect longeviv al trustului dispare. Emisiunea Apropo TV deja a fost înlocuită în grila de la Pro TV. (Vezi mai multe detalii AICI).

Andi Moisescu și-a făcut debutul în televiziune în anul 1996 și a făcut parte din familia Pro TV încă de la început. 30 de ani a rămas loial trust-ului, iar de-a lungul anilor a trecut prin multe schimbări. De la reporter la prezentator TV și jurat.

Acesta a apărut în mai multe emisiuni ale trustului, însă a cucerit publicul cu show-ul ApropoTV. Andi Moisescu se afla la cârma emisiunii încă de la început, din anul 2005. Însă, acum, după mai bine de 20 de ani de difuzare, șefii de la Pro TV au decis să scoată emisiunea din grila de program.

Astfel, Andi Moisescu este out de la Pro TV. Decizia este definitivă, mărturie stă și programul TV prezentat de trust pentru ziua de duminică. În mod normal, Apropo TV se difuza în fiecare duminică, de la ora 13:00. Însă, pentru duminică, 22 martie, programul a fost schimbat.

Mai exact, de acum în locul emisiunii Apropo TV, postul de televiziune o să difuzeze emisiunea „Fața la joc”. Un format dedicat analizei evenimentelor fotbalistice majore și a altor competiții sportive de interes național. Gazdele emisiunii sunt Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Emisiunea „Fața la joc” se va difuza de acum în intervalul oral în care telespectatorii erau obișnuiți să îl vadă pe Andi Moisescu, de la 13:30. Show-ul nu este unul nou, însă până acum fanii îl puteau urmări tot duminica, însă de la ora 16:00.

Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu

Problemele de sănătate cu care s-a născut Andi Moisescu. De la vârsta de 2 săptămâni, juratul de la Românii au talent a fost crescut de bunici

 

Oana Ciocan, reacție dură după despărțirea de Jador! Nu s-a mai putut controla și a răbufnit
Știri
Oana Ciocan, reacție dură după despărțirea de Jador! Nu s-a mai putut controla și a răbufnit
Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare
Știri
Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Digi24
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din...
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi...
ULTIMA ORĂ
Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube
Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube
Oana Ciocan, reacție dură după despărțirea de Jador! Nu s-a mai putut controla și a răbufnit
Oana Ciocan, reacție dură după despărțirea de Jador! Nu s-a mai putut controla și a răbufnit
„Dune 3” are o dată oficială de lansare! Primele imagini cu Timothée Chalamet, Zendaya și Robert ...
„Dune 3” are o dată oficială de lansare! Primele imagini cu Timothée Chalamet, Zendaya și Robert Pattinson
Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare
Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare
Visuri la cheie. Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza ...
Visuri la cheie. Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza vieții. Ce au descoperit
Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să ...
Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să câștige 150 de milioane de dolari pe zi
Vezi toate știrile