Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit

Un nou șoc în lumea televiziunii, la Pro TV! După ce emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila de program, acum o altă emisiune emblemă dispare de pe micile ecrane. Andi Moisescu este out din grila Pro TV, iar emisiunea ApropoTV a fost înlocuită.

Cu cine va fi înlocuit Andi Moisescu

Andi Moisescu și-a făcut debutul în televiziune în anul 1996 și a făcut parte din familia Pro TV încă de la început. 30 de ani a rămas loial trust-ului, iar de-a lungul anilor a trecut prin multe schimbări. De la reporter la prezentator TV și jurat.

Acesta a apărut în mai multe emisiuni ale trustului, însă a cucerit publicul cu show-ul ApropoTV. Andi Moisescu se afla la cârma emisiunii încă de la început, din anul 2005. Însă, acum, după mai bine de 20 de ani de difuzare, șefii de la Pro TV au decis să scoată emisiunea din grila de program.

Astfel, Andi Moisescu este out de la Pro TV. Decizia este definitivă, mărturie stă și programul TV prezentat de trust pentru ziua de duminică. În mod normal, Apropo TV se difuza în fiecare duminică, de la ora 13:00. Însă, pentru duminică, 22 martie, programul a fost schimbat.

Mai exact, de acum în locul emisiunii Apropo TV, postul de televiziune o să difuzeze emisiunea „Fața la joc”. Un format dedicat analizei evenimentelor fotbalistice majore și a altor competiții sportive de interes național. Gazdele emisiunii sunt Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Emisiunea „Fața la joc” se va difuza de acum în intervalul oral în care telespectatorii erau obișnuiți să îl vadă pe Andi Moisescu, de la 13:30. Show-ul nu este unul nou, însă până acum fanii îl puteau urmări tot duminica, însă de la ora 16:00.

