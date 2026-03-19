Cristi Tabără, mesaj dur după ce Andi Moisescu a rămas fără emisiune: ”Pro TV l-a scos din grilă fără resentimente”

De: David Ioan 19/03/2026 | 11:44
Cristi Tabără a reacționat dur după ce PRO TV a scos din grilă emisiunea „Apropo TV”, iar mesajul său a devenit viral pe rețelele sociale. Jurnalistul vorbește despre legătura personală cu Andi Moisescu, dar și despre modul în care publicul influențează calitatea programelor TV, susținând că nu televiziunile sunt de vină pentru dispariția conținutului de calitate, ci preferințele tot mai superficiale ale telespectatorilor.

În mesajul său, Tabără își exprimă dezamăgirea față de direcția în care se îndreaptă piața media și avertizează că alegerile publicului afectează direct generațiile viitoare.

Cristi Tabără își începe mesajul explicând legătura personală cu Andi Moisescu, pentru a arăta că vorbește din experiență directă.

„ANDI MOISESCU SAU CUM COMERȚUL UCIDE VALOAREA

De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc. El mi-a dat supranumele de „părintele”, fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național.”

Apoi, jurnalistul trece la prezent și arată că piața media nu mai apreciază rafinamentul și decența, iar televiziunile reacționează strict la cererea publicului.

„Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai „produc” și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu „Apropo TV”. Fără resentimente, only business.”

Tabără subliniază că nu dă vina pe PRO TV, ci pe logica ratingului, care depinde exclusiv de preferințele telespectatorilor.

„Însă supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul.”

Critica sa se îndreaptă direct către public, pe care îl acuză că respinge conținutul de calitate în favoarea celui superficial.

„Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile.”

Tabără spune că Moisescu nu a fost scos din grilă pentru că nu ar fi valoros, ci pentru că publicul nu mai are răbdare pentru astfel de conținut.

„Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale. Și nu doar el. Chiar și cei care nu s-au ferit de cancanuri televizate, au fost executați similar.”

În final, jurnalistul avertizează că alegerile publicului influențează direct generațiile viitoare și valorile pe care acestea le vor adopta.

„Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu. Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate. Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale.”

CITEŞTE ŞI: Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit

Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Sancerre: Sauvignon Blanc-ul Frantuzesc care te face să uiți tot ce știai despre Vinul Alb – Povestea care te va convinge să-l iubești
