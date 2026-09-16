Secretul cu care Benny Blanco a cucerit-o pe Selena Gomez! N-a avut nevoie nici de bani, nici de „magie neagră”

Secretul cu care Benny Blanco a cucerit-o pe Selena Gomez! N-a avut nevoie nici de bani, nici de „magie neagră”
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Selena Gomez și Bobby Blanco, sursa-captură social media Selena Gomez
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Benny Blanco a dezvăluit care a fost „secretul” prin care a reușit să o cucerească pe Selena Gomez, iar răspunsul producătorului muzical este mult mai simplu decât s-ar putea crede. Artistul în vârstă de 38 de ani spune că nu a apelat la jocuri de seducție, strategii complicate sau vreun truc special, ci pur și simplu s-a purtat frumos cu cea care avea să-i devină soție. Blanco, care s-a căsătorit cu Selena Gomez în septembrie 2025, a vorbit și despre lista pe care și-o făcuse împreună cu terapeutul înainte de a se îndrăgosti de artistă, dar și despre cele trei calități pe care le căuta la femeia alături de care voia să-și petreacă restul vieții.

Benny Blanco spune cum a cucerit-o pe Selena Gomez

Benny Blanco, pe numele său real Benjamin Levin, a vorbit despre relația cu Selena Gomez în cadrul emisiunii „Today”, pe 13 septembrie, și a explicat în stilul său caracteristic cum a ajuns să o cucerească pe artista în vârstă de 34 de ani.

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Producătorul premiat cu Grammy a glumit că în spatele succesului său nu se ascunde niciun procedeu misterios și nicio tehnică de seducție ieșită din comun.

„N-am folosit magie neagră sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu am fost drăguț.”

Pentru Blanco, o relație funcționează atunci când partenerii ajung să se înțeleagă, sunt capabili să vorbească deschis despre problemele lor și păstrează un dialog sincer, iar acesta spune că el și Selena se află în prezent într-un moment foarte bun al căsniciei.

„Este vorba despre a-ți înțelege partenerul, despre a putea vorbi despre lucruri și despre a avea un dialog deschis. Da, suntem într-un moment foarte bun și sunt foarte norocos.”

Benny Blanco a completat explicația într-o manieră și mai directă, susținând că faptul că s-a purtat decent cu oamenii a contribuit, până la urmă, la apropierea de Selena.

„Și cred, din nou, că faptul că n-am fost un nesimțit și că m-am purtat frumos cu oamenii a adus-o în cercul meu.”

Selena Gomez și Bobby Blanco, sursa-captură social media Selena Gomez

Își făcuse lista femeii ideale înainte să se îndrăgostească de Selena

Interesant este că bunătatea nu reprezenta numai strategia prin care Blanco voia să se comporte într-o relație, ci era și una dintre principalele calități pe care și le dorea de la viitoarea parteneră.

În episodul din 3 septembrie al podcastului „The Mel Robbins Podcast”, producătorul a povestit că, înainte de relația cu Selena Gomez, lucrase împreună cu terapeutul său la o listă cu lucrurile pe care le considera importante la femeia alături de care urma să-și construiască viața.

Prima condiție era cât se poate de pragmatică: își dorea o femeie apropiată ca vârstă. Cea de-a doua era însă legată direct de caracter.

„Primul lucru de pe lista mea era să fie potrivită ca vârstă. Apoi, al doilea lucru de pe listă era să fie o persoană drăguță. Drăguță, grijulie, empatică, pur și simplu o persoană bună.”

Cea de-a treia calitate era optimismul. Benny Blanco își dorea o parteneră care, în general, să se trezească dimineața fericită.

A cerut ajutorul terapeutului

Lista nu fusese făcută doar de distracție. Blanco a povestit că ajunsese într-un moment al vieții în care își dorea cu adevărat să întâlnească persoana potrivită, dar avea sentimentul că repeta anumite greșeli și nu reușea să găsească femeia alături de care să rămână.

„Chiar vreau să găsesc partenera potrivită și fac ceva greșit. Nu reușesc să găsesc persoana alături de care să-mi petrec restul vieții și vreau să fac asta.”

Împreună cu terapeutul său, producătorul a stabilit atunci câteva repere și a încercat să definească mai clar ce își dorea de la o relație. La scurt timp, povestea sa cu Selena Gomez avea să capete o cu totul altă dimensiune.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au apropiat în 2023

Selena Gomez și Bobby Blanco, sursa-captură social media Selena Gomez

Relația romantică dintre Selena Gomez și Benny Blanco a devenit publică în decembrie 2023, când artista a reacționat la mai multe postări ale fanilor despre cei doi și a lăsat un comentariu care nu mai lăsa prea mult loc pentru speculații.

„El este absolut totul pentru mine, în inima mea.”

Povestea lor a evoluat rapid, iar în decembrie 2024 cei doi și-au anunțat logodna pe Instagram. Mai puțin de un an mai târziu, pe 27 septembrie 2025, Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în Santa Barbara, California.

Cum a arătat nunta visată de Selena Gomez

Benny Blanco a oferit recent și detalii despre nunta lor, povestind că evenimentul a fost conceput astfel încât să îndeplinească un vis pe care Selena îl avea încă din copilărie. Cei doi nu și-au dorit o ceremonie convențională sau excesiv de sofisticată, așa că au închiriat o fermă de palmieri și au transformat-o complet pentru eveniment.

„Am închiriat o fermă de palmieri și am transformat-o. Pur și simplu voiam să facem ceva neconvențional.”

Selena avea, potrivit soțului său, o imagine foarte clară asupra felului în care voia să arate momentul în care urma să meargă spre altar. Nu își dorea aranjamente florale clasice și nici atmosfera luxoasă și rigidă a unei nunți hollywoodiene.

„Mi-a spus: «Vreau să merg spre altar, iar culoarul să fie făcut din covoare persane, așezate asimetric. Nu vreau flori obișnuite. Nu vreau să pară ceva opulent.»”

Blanco spune că rezultatul a fost exact ceea ce își doriseră: un eveniment în care se vedea atenția acordată fiecărui detaliu, fără ca atmosfera să devină pretențioasă.

„A fost incredibil și se vedea că depuseserăm foarte mult efort, dar, în același timp, nu părea deloc rigid.”

La aproape un an de la nuntă, Benny Blanco rezumă însă povestea lor într-o formulă mult mai simplă decât decorul spectaculos al ceremoniei: pentru a o cuceri pe Selena Gomez nu ar fi avut nevoie de „magie neagră”, ci de bunătate, comunicare și disponibilitatea de a-și înțelege partenera.

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