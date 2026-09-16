Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express, dar ea i-a dat replica imediat. Nu l-a menajat deloc!

Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express, dar ea i-a dat replica imediat. Nu l-a menajat deloc!
Galerie Foto 5
Cheloo și Valerie Lungu la Asia Express
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nici bine nu a început Asia Express că înțepăturile dintre concurenți nu au întârziat să apară. După ce Alex Gîlcă și Valerie Lungu și-au notat într-un carnețel greșelile colegilor față de ei pentru a le plăti cu aceeași monedă, Cheloo a profitat de ocazie și a ironizat-o pe tânără. 

Înainte de cursa pentru ultima șansă, săptămâna trecută, Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, au avut o strategie foarte bine pusă la punct. Aceștia și-au notat într-un carnețel colegii care i-au deranjat într-un fel sau altul, iar pe baza notițelor au votat.

Acest fapt a stârnit reacții atât în rândul concurenților din Asia Express, cât în rândul publicului. În ultima ediție difuzată, Cheloo s-a luat de carnețelul colegei sale, însă ea i-a dat imediat replica. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express

Cheloo și Mihai Ban au câștigat proba de amuletă din ediția difuzată pe 15 septembrie. Astfel, ei au decis ordinea plecării în cursă a celorlalte echipe. În acel moment, așezat în fața tuturor, artistul a scos o listă cu numele concurenților și ordinea pentru următoarea misiune.

El a profitat de ocazie pentru a o ironiza pe Valerie Lungu, iar înainte să înceapă să citească, a afirmat: „Avem și noi carnețelul nostru”.

Cheloo la Asia Express/ sursa foto: captură video Antena 1

Cheloo la Asia Express/ sursa foto: captură video Antena 1

Cum a reacționat Valerie Lungu

Toți au rămas surprinși de gestul lui Cheloo, însă Valerie s-a prins că este un atac indirect la adresa ei și a lui Alex. Atunci, vedeta nu s-a mai abținut și a venit cu un răspuns pe măsură.

”Avea și el un carnețel de datorii, probabil. Doar că acela nu era carnețel, ci o foiță. Deci nu prea era pregătit”, a spus Valerie Lungu.

Numai că înțepăturile nu s-au oprit aici. Artistul a decis ca penultima echipă să fie Valerie și iubitul ei. Momentul savuros a venit însă abia când acesta nu și-a amintit numele concurentei. Amuzată, a avut încă o replică acidă la adresa lui Cheloo.

”Cum o cheamă? Știe cineva cum o cheamă pe aia care seamănă cu fosta mea iubită? Valerie… a Valeria și Alex! Eu am rămas șocată că el nu știa cum mă cheamă, sau a făcut-o intenționat”, a declarat Valerie.

VEZI ȘI: Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express. Artistul a avut o replică dubioasă pentru Maya, fiica ei

Câți bani a primit Cheloo de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Marco l-a atacat pe Alberto Grecu de la Insula Iubirii: „Nu și-ar fi permis să vorbească așa despre soția lui. Ups!”
Prințul Marco l-a atacat pe Alberto Grecu de la Insula Iubirii: „Nu și-ar fi permis să vorbească așa despre soția lui. Ups!”
Proba de la Asia Express care l-a revoltat pe Cheloo: „Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea”
Proba de la Asia Express care l-a revoltat pe Cheloo: „Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea”
Gabi Tamaș și Olga Barcari bifează un nou proiect împreună! Unde îi vei putea urmări
Gabi Tamaș și Olga Barcari bifează un nou proiect împreună! Unde îi vei putea urmări
Cât de mult o iubește soacra pe Vlăduța Lupău. Adi Rus: „Părinții mei au cam exagerat”
Cât de mult o iubește soacra pe Vlăduța Lupău. Adi Rus: „Părinții mei au cam exagerat”
Cum arată Larisa Popa la 3 luni de la intervenția de liposucție și BBL. Influencera este mândră de noua ei siluetă
Cum arată Larisa Popa la 3 luni de la intervenția de liposucție și BBL. Influencera este mândră de noua ei siluetă
O revistă împrumutată s-a întors la bibliotecă după 132 de ani. Ce amendă ar fi trebuit plătită
Mediafax
O revistă împrumutată s-a întors la bibliotecă după 132 de ani. Ce amendă ar fi trebuit plătită
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Când prietenii ajung să conteze mai mult decât părinții. Cum poate anturajul să schimbe un adolescent
Adevarul
Când prietenii ajung să conteze mai mult decât părinții. Cum poate anturajul să schimbe un adolescent
Ucraina, fără soluții în fața unor noi arme ruseşti. Militar: „Habar nu avem ce putem face împotriva lor”
Digi24
Ucraina, fără soluții în fața unor noi arme ruseşti. Militar: „Habar nu avem ce putem face împotriva lor”
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Mediafax
Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful armat din Paris
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară
Click.ro
26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară
Clipe de coșmar pentru pasagerii unui avion al Sepehran Airlines, care a suferit o explozie a unui pneu și avarii la motor
Digi 24
Clipe de coșmar pentru pasagerii unui avion al Sepehran Airlines, care a suferit o explozie a unui pneu și avarii la motor
Scandalul uriaș cu criptomonede din Polonia. Cum a pierdut țara 230 de milioane de dolari încercând să cumpere petrol din Venezuela
Digi24
Scandalul uriaș cu criptomonede din Polonia. Cum a pierdut țara 230 de milioane de dolari încercând să cumpere petrol din Venezuela
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Promotor.ro
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții
Gandul.ro
Ce s-a întâmplat cu ancheta deschisă la Penitenciarul Jilava după moartea lui Ciprian Pian. Care a fost, până la urmă, cauza morții
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Mediafax Spania
PODUL-MINUNILOR! Ritualul de vindecare miraculoasă pe care oamenii îl practică de 1.000 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.