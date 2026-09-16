Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express, dar ea i-a dat replica imediat. Nu l-a menajat deloc!

Nici bine nu a început Asia Express că înțepăturile dintre concurenți nu au întârziat să apară. După ce Alex Gîlcă și Valerie Lungu și-au notat într-un carnețel greșelile colegilor față de ei pentru a le plăti cu aceeași monedă, Cheloo a profitat de ocazie și a ironizat-o pe tânără.

Înainte de cursa pentru ultima șansă, săptămâna trecută, Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, au avut o strategie foarte bine pusă la punct. Aceștia și-au notat într-un carnețel colegii care i-au deranjat într-un fel sau altul, iar pe baza notițelor au votat.

Acest fapt a stârnit reacții atât în rândul concurenților din Asia Express, cât în rândul publicului. În ultima ediție difuzată, Cheloo s-a luat de carnețelul colegei sale, însă ea i-a dat imediat replica. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cheloo s-a luat de carnețelul lui Valerie Lungu de la Asia Express

Cheloo și Mihai Ban au câștigat proba de amuletă din ediția difuzată pe 15 septembrie. Astfel, ei au decis ordinea plecării în cursă a celorlalte echipe. În acel moment, așezat în fața tuturor, artistul a scos o listă cu numele concurenților și ordinea pentru următoarea misiune.

El a profitat de ocazie pentru a o ironiza pe Valerie Lungu, iar înainte să înceapă să citească, a afirmat: „Avem și noi carnețelul nostru”.

Cum a reacționat Valerie Lungu

Toți au rămas surprinși de gestul lui Cheloo, însă Valerie s-a prins că este un atac indirect la adresa ei și a lui Alex. Atunci, vedeta nu s-a mai abținut și a venit cu un răspuns pe măsură.

”Avea și el un carnețel de datorii, probabil. Doar că acela nu era carnețel, ci o foiță. Deci nu prea era pregătit”, a spus Valerie Lungu.

Numai că înțepăturile nu s-au oprit aici. Artistul a decis ca penultima echipă să fie Valerie și iubitul ei. Momentul savuros a venit însă abia când acesta nu și-a amintit numele concurentei. Amuzată, a avut încă o replică acidă la adresa lui Cheloo.

”Cum o cheamă? Știe cineva cum o cheamă pe aia care seamănă cu fosta mea iubită? Valerie… a Valeria și Alex! Eu am rămas șocată că el nu știa cum mă cheamă, sau a făcut-o intenționat”, a declarat Valerie.

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