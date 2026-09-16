Surpriză! Câți oameni s-au uitat la „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu la PRO TV

Show-ul „Burlacii”, lansat de Pro TV pe 14 septembrie, nu a reușit să obțină rezultatele dorite în prima seară de difuzare. Postul a introdus în grila de toamnă un format complet diferit față de producțiile care ocupau anterior același interval. Premiera prezentată de Adelina Pestrițu a fost însă depășită clar de „Asia Express”, reality-show-ul Antenei 1, care a condus detașat topurile de audiență. Conform statisticilor, Antena 1 a dominat toate segmentele de public, în timp ce Pro TV a rămas mult în urmă.

În primele episoade, concurenții intră în vila din Turcia, unde sunt filmați non-stop, iar atmosfera este construită în jurul atracției, tensiunii și strategiilor de seducție. Încă din prima săptămână „băieții sunt privilegiați”, având puterea deciziei în Ceremonia Trandafirului, ceea ce generează competiție directă între fete și situații tensionate.

Show-ul include provocări emoționale și romantice, prime impresii, simpatii și antipatii, dar și momente care au surprins publicul: o concurentă a venit cu un „manual de vrăjitorii” – o carte de seducție intitulată „Cum să-l faci să te ceară în șase luni”, folosită ca strategie în competiție.

Câți oameni s-au uitat la „Burlacii: Foc în Paradis”

La nivel național, „Burlacii” a fost urmărit de puțin peste 300.000 de persoane pe minut, o cifră la jumătate față de „Asia Express”, care a fost liderul serii, notează Libertatea. În clasament au mai intrat Kanal D, DigiSport și România TV.

Pe publicul urban, diferența s-a menținut. Antena 1 a atras aproape 400.000 de telespectatori pe minut, în timp ce noul format de la Pro TV a obținut valori de peste două ori mai mici.

Pe segmentul comercial 21-54 urban, „Asia Express” a înregistrat aproape 190.000 de privitori, în timp ce debutul „Burlacii” a fost urmărit de aproximativ 90.000 de persoane.

Și pe publicul comercial al Pro TV (20-60 de ani, național ABCD), Antena 1 a condus detașat. „Asia Express” a raportat în jur de 250.000 de telespectatori pe minut, depășind cu peste 100.000 lansarea noului show de dating.

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