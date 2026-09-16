Zodia care azi va primi o sumă de bani, potrivit celebrei Neti Sandu. Cu ea își va plăti datoriile

Zodia care azi va primi o sumă de bani, potrivit celebrei Neti Sandu. Cu ea își va plăti datoriile
Neti Sandu/ sursă foto: social media
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Neti Sandu vine cu noi previziuni astrale importante. Horoscopul pentru ziua de 16 septembrie aduce gânduri la anumite situații din trecut, care nu au fost tocmai plăcute, dar unii nativi vor lăsa de la ei și vor fi mai generoși. Per total, potrivit specialistei în astrologie, este o zi frumoasă.

Vibrația zilei de astăzi, 16 septembrie, este 7. Potrivit lui Neti Sandu, pot apărea vești importante legate de bani. Poate să fie vorba despre un nou contract la locul de muncă, achitarea unor datorii sau oferte și oportunități incredibile la job.

Alți nativi ar putea primi vești de la un prieten sau de la o rudă din străinătate și, astfel, se organizează o vacanță.

Zodia care azi va primi o sumă de bani

Neti Sandu

Neti Sandu

Astăzi este o zi favorabilă pentru toate zodiile. Neti Sandu, de la PRO TV,  susține că oamenii se vor bucura de lucrurile mărunte, mai ales cei care au șansa de a primi o sumă de bani.

Berbecii pot începe o activitate solicitantă, dar o să le prindă bine. Alți nativi ar putea găsi ceva în plus de lucru, iar câștigurile suplimentare aduc bucurie.

Taurii încep o colaborare care va merge ca pe roate. Mai mult decât atât, veniturile vor crește considerabil. De asemenea, pot primi o sumă de bani cu care plănuiesc o mini-vacanță.

Gemenii sunt pregătiți să sară în ajutorul cuiva. Pot avea o întâlnire cu cineva de care se simt atrași pentru a vedea dacă mai există sau nu chimie.

Racii se pot înscrie la niște cursuri și vor face un efort financiar. Și ei vor pleca undeva în weekend, dacă vor simți nevoia.

Leii se vor întâlni cu o persoană din trecut, în speranța că vor putea relua povestea de iubire. Pentru alții, este o zi bună pentru acordarea împrumutului la bancă pentru cumpărarea unei case.

Fecioarele vor descoperi o sursă suplimentară de venituri, iar din acești bani se va achita fie o școală, fie se vor cumpăra diverse lucruri pentru casă. În plus, vor lua parte la o muncă în folosul lor, dar și al comunității.

Balanțele primesc, de asemenea, o sumă de bani pe care au așteptat-o de mult timp. Cu ei, nativii își vor plăti datoriile care s-au tot adunat. Vor fi sprijiniți de cei apropiați pentru tot ce este nevoie.

Scorpionii se gândesc la un proiect ingenios, dar pe care îl vor pune greu în practică, pentru că au alte treburi pe cap. Pe plan sentimental, cei care sunt singuri pot cunoaște pe cineva cu care s-ar potrivi.

Săgetătorii se pot confrunta cu noi provocări la locul de muncă, iar alții se vor îndreapta spre achiziționarea unei case sau a unei mașini. Și în cazul lor se returnează o sumă de bani considerabilă.

Capricornii vor avea ceva de spus în cadrul unei conferințe sau ședințe. Cei care nu au nimic de adăugat se vor concentra pe organizare. Unii dintre ei ar putea rescrie un contract.

Vărsătorii își fac planuri pentru weekend. Acești nativi pot primi o invitație de la cineva apropiat din străinătate și vor organiza o vacanță.

Peștii ar putea avea o întâlnire profesională, însă Neti Sandu spune că mai bine așteaptă până va veni oferta potrivită. În plus, vor face cheltuieli pentru casă.

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