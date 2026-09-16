Artistul Maluma, tată pentru a doua oară! Prima imagine cu fiul lui, care va purta un nume inedit

Juan Luis Londoño Arias, cunoscut de public drept Maluma, a devenit tată pentru a doua oară. Artistul internațional a distribuit în mediul online prima imagine cu fiul lui și a dezvăluit ce nume va purta. El și partenera sa, Susana Gómez, sunt în al nouălea cer.

Maluma și Susana trăiesc o frumoasă poveste de dragoste! Cei doi au o fetiță pe nume Paris, iar acum familia lor s-a întregit. Columbianul a anunțat prin intermediul unei fotografii inedite venirea pe lume a mezinului.

Micuțul s-a născut în data de 14 septembrie, iar părinții sunt mai împliniți ca niciodată. Totodată, artistul a dezvăluit și numele fiului său care are o însemnătate inedită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Artistul Maluma, tată pentru a doua oară!

În imaginea publicată pe rețelele de socializare se poate observa cum Maluma își ține în brațe micuțul. Alături de ei se află mama, vizibil emoționată și fericită.

Artistul columbian nu a transmis foarte multe despre venirea pe lume a fiului său, însă a dezvăluit numele pe care îl va purta micuțul: Orion Londoño Gómez.

Ce semnificație are numele copilului

Cei doi au optat pentru un nume puternic, cu o însemnătate aparte. Orion este numele unei constelații care se poate vedea pe cer și se distinge foarte ușor datorită celor trei stele aliniate. Ele sunt cunoscute drept „Centura lui Orion”.

Pe de altă parte, în mitologia greacă, Orion era un vânător uriaș. Potrivit unei legende, după moartea sa, zeii l-au așezat pe cer sub forma acelei constelații.

Maluma și Susana mai au o fetiță pe nume Paris, care s-a născut în 2024. Doi ani mai târziu, în luna mai, artistul a anunțat că va deveni tată pentru a doua oară prin intermediul unor imagini spectaculoase. Ulterior, el a dezvăluit că va avea un băiat.

Cine este Maluma

Maluma are 32 de ani, este cântăreț și compozitor. Născut în Medellin, și-a început activitatea muzicală în 2010. De atunci, el a reușit să se facă auzit în toată lumea. Acesta a ajuns de două ori în România, la București, iar biletele s-au epuizat rapid de fiecare dată.

Columbianul a câștigat de-a lungul timpului premii importante, precum ASCAP Latin Award, Premio Lo Nuestro 2026, MTV Europe Music Awards sau Latin Grammy.

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