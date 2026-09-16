Harry, ignorat chiar de ziua lui? Ducele împlinește 42 de ani în Marea Britanie, dar Palatul Buckingham nu spune nimic

Harry, ignorat chiar de ziua lui? Ducele împlinește 42 de ani în Marea Britanie, dar Palatul Buckingham nu spune nimic
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Prințul Harry la 42 de ani, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Harry împlinește 42 de ani pe 15 septembrie 2026 și, pentru prima dată de când a părăsit Marea Britanie în urmă cu șase ani, își petrece aniversarea pe pământ britanic. Întoarcerea sa peste Atlantic ar fi trebuit să marcheze începutul unui nou capitol, însă ziua de naștere scoate în evidență distanța care încă îl separă de centrul Familiei Regale: potrivit Daily Express, nici Palatul Buckingham, nici Prințul William și Kate nu sunt așteptați să publice mesaje, fotografii de familie sau urări pentru Ducele de Sussex.

Tăcerea poate părea o nouă lovitură pentru Harry, însă explicația oficială este mai puțin spectaculoasă decât conflictul dintre frați: Familia Regală aplică o regulă introdusă încă din timpul Reginei Elisabeta a II-a.

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Prințul Harry împlinește 42 de ani

Prințul Harry își sărbătorește pe 15 septembrie cea de-a 42-a aniversare, iar momentul are o semnificație aparte deoarece este prima sa zi de naștere petrecută în Marea Britanie după plecarea din țară în urmă cu șase ani. Potrivit publicației britanice, în ciuda revenirii sale, conturile oficiale ale Palatului Buckingham și Palatului Kensington nu sunt așteptate să marcheze public evenimentul.

Nu ar urma să apară fotografii vechi de familie, mesaje emoționante sau urări publice din partea Casei Regale, iar această aparentă răceală este cu atât mai vizibilă cu cât Harry se află acum din nou în țara natală. Revenirea peste Atlantic putea fi privită drept începutul unei apropieri, însă aniversarea sa arată că simpla apropiere geografică nu înseamnă automat și revenirea în centrul vieții regale.

De ce Palatul Buckingham nu îi spune public „La mulți ani”

La prima vedere, absența unui mesaj ar putea fi interpretată drept un nou afront la adresa lui Harry, însă explicația prezentată de Daily Express ține de protocol. Publicația amintește că Familia Regală aplică din 2022, încă din timpul Reginei Elisabeta a II-a, o regulă potrivit căreia aniversările membrilor care nu mai sunt membri activi ai Casei Regale sunt marcate pe rețelele sociale oficiale numai atunci când este vorba despre vârste importante, care se termină cu cifra zero.

Prin urmare, faptul că Harry împlinește 42 de ani nu intră în această categorie, iar tăcerea Palatului nu ar reprezenta, cel puțin oficial, o pedeapsă personală sau o reacție la tensiunile dintre Ducele de Sussex și familia sa.

Prințul Harry la 42 de ani, sursa-profimedia.ro

La 40 de ani, Harry a primit urări de la Palat

Diferența poate fi observată chiar în urmă cu doi ani. În 2024, când Prințul Harry a împlinit 40 de ani, Palatul Buckingham a întrerupt o pauză de aproximativ doi ani în ceea ce privește mesajele aniversare dedicate lui și i-a transmis public urări.

Și Prințul și Prințesa de Wales au marcat atunci aniversarea lui Harry, însă gestul se încadra tocmai în regula referitoare la vârstele importante. La 42 de ani, protocolul nu mai obligă conturile oficiale să facă același lucru.

Protocolul explică tăcerea, dar nu șterge ruptura

Chiar dacă există o explicație administrativă pentru lipsa mesajelor, situația are inevitabil și o puternică încărcătură simbolică. Harry a renunțat în urmă cu mai mulți ani la rolul de membru activ al Familiei Regale pentru o viață independentă, iar revenirea în Marea Britanie nu înseamnă automat că vechea relație cu instituția poate fi reconstruită.

Daily Express interpretează această aniversare drept un moment care ridică o întrebare mai amplă despre poziția actuală a lui Harry în raport cu publicul britanic și cu Familia Regală. Faptul că fiul cel mic al Regelui Charles se află din nou fizic aproape de familia sa nu înseamnă neapărat că apropierea emoțională și instituțională s-a refăcut.

Harry, față în față cu o Familie Regală care și-a continuat drumul

Prințul Harry, sursa-profimedia.ro

În interpretarea publicației britanice, tăcerea din jurul celei de-a 42-a aniversări poate deveni simbolul unei desprinderi mai profunde. Fără mecanismul de comunicare al Casei Regale în spatele său și fără o aniversare rotundă care să determine Palatul să publice un mesaj, poziția publică a lui Harry arată foarte diferit față de perioada în care era unul dintre cei mai vizibili membri ai monarhiei.

Protocolul poate explica perfect de ce nu apare mesajul de „La mulți ani”, însă nu poate elimina imaginea creată de această tăcere. Așa cum concluzionează analiza Daily Express, în timp ce Ducele de Sussex stinge 42 de lumânări în Marea Britanie, aniversarea îl pune în fața unei realități incomode: mecanismul Casei Regale a continuat să funcționeze fără el, iar Harry trebuie să descopere cât din influența publică pe care o avea odinioară a mai rămas.

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Prințul Harry și Meghan Markle ar putea deveni o „familie regală rivală” în Marea Britanie, potrivit jurnalistului Piers Morgan

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