Rihanna și fiica ei, apariție inedită în ținute asortate. Cum a sărbătorit micuța Rocki prima sa aniversare

Rihanna și fiica ei, apariție inedită în ținute asortate. Cum a sărbătorit micuța Rocki prima sa aniversare
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Sursa foto: Profimedia
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Rihanna și fiica ei au atras atenția într-o serie de imagini publicate cu ocazia primei aniversări a micuței Rocki. Artista și fetița au purtat ținute roz asortate la petrecerea organizată pentru cea mai mică membră a familiei.

Fiica Rihannei a împlinit 1 an

Rocki Irish, fiica Rihannei și a rapperului A$AP Rocky, a împlinit un an pe 13 septembrie. La scurt timp după aniversare, Melissa Forde, una dintre cele mai apropiate prietene ale artistei, a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la petrecere, potrivit People.

Într-una dintre imagini, Rihanna își ține fiica în brațe și o sărută pe cap. Cele două au fost îmbrăcate în roz, ținutele asortate fiind în ton cu decorul colorat ales pentru aniversare.

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Sursa foto: Instagram

Cum și-a sărbătorit Rihanna fiica

Pentru prima sa petrecere aniversară, Rocki a purtat un top roz cu volane, decorat în partea din spate cu o fundă albă cu buline. Rihanna a ales, la rândul ei, o ținută roz, completând astfel look-ul asortat mamă-fiică.

Petrecerea a avut un decor inspirat de carnaval și a inclus o arcadă din baloane în nuanțe pastelate, un carusel și mai multe elemente colorate pregătite pentru copii.

Melissa Forde i-a dedicat fetiței și un mesaj cu ocazia împlinirii primului an de viață, descriind-o drept „mica prințesă” și vorbind despre bucuria pe care Rocki a adus-o în viața celor din jur.

Rocki este cel de-al treilea copil al Rihannei și al lui A$AP Rocky. Cei doi artiști mai au împreună doi băieți, RZA, în vârstă de 4 ani, și Riot, în vârstă de 3 ani.

Sursa foto: Instagram

Rocki a apărut deja pe coperta unei reviste alături de Rihanna

Deși are doar un an, Rocki și-a făcut deja debutul pe coperta unei reviste. În urmă cu câteva luni, Rihanna și fiica ei au apărut împreună într-o ședință foto pentru W Magazine.

Artista a glumit ulterior pe seama imaginilor, spunând că fiica ei a reușit să o eclipseze în timpul ședinței foto.

Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru prima dată în mai 2022, când s-a născut RZA. Riot a venit pe lume în august 2023, iar Rocki s-a născut în septembrie 2025.

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