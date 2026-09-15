Oligarhul rus Umar Kremlev, apropiatul lui Vladimir Putin, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea de nuntă a lui Donald Trump Jr. Ce spune fiul președintelui SUA

Oligarhul rus Umar Kremlev, apropiatul lui Vladimir Putin, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea de nuntă a lui Donald Trump Jr. Ce spune fiul președintelui SUA
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Sursa foto: Profimedia
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Unele dintre festivitățile prilejuite de nunta restrânsă a lui Donald Trump Jr., desfășurată în luna mai pe două insule private din Bahamas, au fost finanțate de un om de afaceri rus care derulează afaceri cu statul.

Umar Kremlev este președintele Asociației Internaționale de Box (IBA), o organizație sportivă cu sediul în Elveția, finanțată de gigantul energetic rus de stat Gazprom. El l-a însoțit recent pe președintele rus Vladimir Putin într-o delegație în China și figurează pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina, fiind descris drept un „prieten apropiat al șefului serviciului de securitate al lui Putin”, potrivit Washington Post.

Kremlev a găzduit două seri de festivități după ceremonia de nuntă a lui Trump Jr., a anunțat luni, pe Instagram, mireasa Bettina Anderson.

Ce a plătit Umar Kremlev la nunta lui Donald Trump Jr.

Potrivit documentelor și informațiilor oferite de trei persoane familiarizate cu evenimentul, Kremlev a plătit pentru închirierea uneia dintre insulele private pe care au avut loc festivitățile și unde au fost cazați invitații.

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Închirierea insulei ar fi costat aproximativ 100.000 de dolari pe noapte. Omul de afaceri ar fi suportat și alte cheltuieli importante, printre care spectacolul de artificii organizat în timpul petrecerii, un serviciu care ar costa aproximativ 70.000 de dolari.

Echipa lui Kremlev ar fi ajutat, de asemenea, la organizarea evenimentului, iar plățile ar fi fost realizate prin intermediul unei entități din Dubai afiliate IBA.

Aproximativ 50 de persoane au participat la festivități, printre acestea numărându-se membri ai familiei Trump, precum Eric Trump, Ivanka Trump și Jared Kushner. Kremlev a fost și el prezent, alături de un grup de invitați ruși.

Ceremonia de căsătorie propriu-zisă a fost însă mult mai restrânsă. Potrivit reprezentanților lui Donald Trump Jr., aceasta a avut loc în prima zi și au participat doar 18 membri ai familiei. Kremlev nu ar fi asistat la ceremonie.

Donald Trump Jr. și soția sa confirmă contribuția lui Umar Kremlev

După apariția investigației, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson au confirmat că omul de afaceri rus a suportat costurile pentru două dintre serile de petrecere.

Cei doi l-au descris pe Kremlev drept un prieten apropiat și au precizat că gestul său a reprezentat un cadou de nuntă.

„A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten, pentru care am fost și rămânem extrem de recunoscători”, au transmis cei doi.

Cuplul a respins însă ideea că gestul omului de afaceri ar fi avut o motivație politică sau că în spatele acestuia s-ar ascunde alte interese.

Sursa foto: Profimedia

Cine este Umar Kremlev și ce legături are cu Vladimir Putin

Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box, organizație care a beneficiat de finanțare din partea gigantului energetic rus de stat Gazprom.

Omul de afaceri a fost văzut în repetate rânduri alături de Vladimir Putin. În aprilie, liderul de la Kremlin i-a acordat Ordinul Prieteniei, una dintre distincțiile de stat ale Rusiei.

Cu puțin timp înaintea nunții lui Donald Trump Jr., Kremlev s-a aflat în China în același timp cu o delegație condusă de Putin.

Ucraina l-a inclus pe omul de afaceri pe lista persoanelor sancționate, autoritățile de la Kiev invocând legăturile sale cu președintele rus și cu oficiali din serviciile de securitate de la Moscova.

Sursa foto: Profimedia

Kremlev și Donald Trump Jr. au apărut public împreună și în septembrie 2025, la un eveniment organizat de International Boxing Association la Istanbul. Fiul președintelui american a participat atunci la o discuție despre box alături de Kremlev și de fostul campion Manny Pacquiao.

Potrivit reprezentantului lui Trump Jr., acesta nu ar fi fost plătit pentru participarea la eveniment.

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