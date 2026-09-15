Lorena Tonciu, de nerecunoscut! Sora Andreei Tonciu a făcut o schimbare radicală de look

Lorena Tonciu este de nerecunoscut! Sora Andreei Tonciu a luat o decizie drastică și a renunțat tocmai la unul dintre lucrurile de care era cea mai mândră. Bruneta și-a schimbat complet look-ul și este gata să spună adio unei perioade care i-a lăsat un gust amar.

Lorena a lăsat în urmă părul lung cu care și-a obișnuit urmăritorii și a apărut într-o nouă variantă. Schimbarea este una serioasă, iar bruneta a transmis că pentru ea vine la pachet și cu un nou început. După o perioadă în care a avut parte de mai multe dezamăgiri, pare că s-a săturat să privească înapoi și vrea să își vadă liniștită de viața ei.

Lorena Tonciu, de nerecunoscut

Nu este deloc puțin lucru să renunți la un look pe care l-ai avut mult timp, mai ales când părul lung a fost practic parte din imaginea ta. Lorena a făcut-o însă fără să stea prea mult pe gânduri.

„Ieri am făcut ceva ce, pentru mine, înseamnă mult mai mult decât o simplă tunsoare. După ani în care am avut părul extrem de lung, am ales să-l tai până la umeri. Poate pentru unii e doar o schimbare de look. Pentru mine, e un simbol. Un fel de „gata” spus tuturor lucrurilor care nu-mi mai fac bine, tuturor etapelor care s-au încheiat și tuturor versiunilor mele de care am crescut.

Uneori simți că ai nevoie să tai ceva din exterior pentru a face loc unei schimbări în interior. Să te privești în oglindă și să nu mai vezi femeia care a fost, ci femeia care vrea să devină. Nu mi-am tăiat doar părul. Am ales să las în urmă o parte din mine și să fac loc pentru ceva nou. Pentru mai multă libertate, curaj, liniște și, mai ales, pentru mine. Poate că unele schimbări încep cu o foarfecă. Dar cele adevărate încep în suflet”, a spus Lorena.

Bruneta nu a spus dacă în spatele schimbării se află o despărțire, o ceartă sau pur și simplu dorința de a face ordine în viața ei. Cert este că mesajul este destul de clar: vrea să închidă un capitol și să înceapă altul, cu ea pe primul loc.

Câte operații are, de fapt, sora Andreei Tonciu

Aceasta nu este singura schimbare pe care Lorena a făcut-o în ultimii ani. Sora Andreei Tonciu a recunoscut în repetate rânduri că nu a fost mulțumită de felul în care arăta și că a apelat la intervenții estetice pentru a ajunge la imaginea pe care și-o dorea.

Lorena și-a făcut rinoplastie, și-a pus silicoane și a apelat la acid hialuronic, iar tratamentele de înfrumusețare au devenit parte din rutina ei. De la față până la corp, nimic nu pare lăsat la voia întâmplării: gene, sprâncene, unghii, siluetă… Practic, bruneta și-a construit, bucată cu bucată, imaginea pe care și-a dorit-o.

Iar asemănarea cu Andreea Tonciu a devenit, în timp, tot mai evidentă. Fanii le-au spus de nenumărate ori că seamănă foarte mult și că, în anumite fotografii, pot fi confundate fără probleme.

Lorena nu s-a ocupat doar de imagine. Bruneta și-a schimbat și rutina de zi cu zi și a intrat în câmpul muncii după ce a terminat facultatea. S-a angajat la o multinațională din domeniul construcțiilor și a trecut de la dimineți în care se ridica din pat aproape de prânz la un program în care alarma sună la 6:30. Acum ajunge la birou la 8:30 și petrece acolo nouă ore, cu tot cu pauza de masă. Sora Andreei Tonciu a povestit că viața ei s-a schimbat radical de când s-a angajat.

„Încerc să evoluez din ce în ce mai mult, cu fiecare zi care trece. De două luni m-am angajat, am terminat facultatea și îmi tot căutam un job, pentru că nu mai puteam să stau degeaba. Fac și eu 25 de ani și trebuia să încep să lucrez. Până acum nu am lucrat deloc și mă săturasem să pierd timpul. Într-adevăr, am avut facultate. Mi s-a schimbat complet programul”, a spus ea.

VEZI ȘI: Din ce își câștigă sora Andreei Tonciu banii. Vedeta nu este de acord cu meseria Lorenei: ”Nu mai puteam să stau degeaba”

Cum arată acum sora Andreei Tonciu. Dacă o vezi pe stradă, garantăm că nu o mai recunoști