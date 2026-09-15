Lorena Tonciu, de nerecunoscut! Sora Andreei Tonciu a făcut o schimbare radicală de look

Lorena Tonciu, de nerecunoscut! Sora Andreei Tonciu a făcut o schimbare radicală de look
Galerie Foto 8
Lorena Tonciu, de nerecunoscut
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lorena Tonciu este de nerecunoscut! Sora Andreei Tonciu a luat o decizie drastică și a renunțat tocmai la unul dintre lucrurile de care era cea mai mândră. Bruneta și-a schimbat complet look-ul și este gata să spună adio unei perioade care i-a lăsat un gust amar.

Lorena a lăsat în urmă părul lung cu care și-a obișnuit urmăritorii și a apărut într-o nouă variantă. Schimbarea este una serioasă, iar bruneta a transmis că pentru ea vine la pachet și cu un nou început. După o perioadă în care a avut parte de mai multe dezamăgiri, pare că s-a săturat să privească înapoi și vrea să își vadă liniștită de viața ei.

Lorena Tonciu, de nerecunoscut

Nu este deloc puțin lucru să renunți la un look pe care l-ai avut mult timp, mai ales când părul lung a fost practic parte din imaginea ta. Lorena a făcut-o însă fără să stea prea mult pe gânduri.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„Ieri am făcut ceva ce, pentru mine, înseamnă mult mai mult decât o simplă tunsoare. După ani în care am avut părul extrem de lung, am ales să-l tai până la umeri. Poate pentru unii e doar o schimbare de look. Pentru mine, e un simbol. Un fel de „gata” spus tuturor lucrurilor care nu-mi mai fac bine, tuturor etapelor care s-au încheiat și tuturor versiunilor mele de care am crescut.

Lorena Tonciu

Lorena Tonciu

Uneori simți că ai nevoie să tai ceva din exterior pentru a face loc unei schimbări în interior. Să te privești în oglindă și să nu mai vezi femeia care a fost, ci femeia care vrea să devină. Nu mi-am tăiat doar părul. Am ales să las în urmă o parte din mine și să fac loc pentru ceva nou. Pentru mai multă libertate, curaj, liniște și, mai ales, pentru mine. Poate că unele schimbări încep cu o foarfecă. Dar cele adevărate încep în suflet”, a spus Lorena.

Bruneta nu a spus dacă în spatele schimbării se află o despărțire, o ceartă sau pur și simplu dorința de a face ordine în viața ei. Cert este că mesajul este destul de clar: vrea să închidă un capitol și să înceapă altul, cu ea pe primul loc.

Câte operații are, de fapt, sora Andreei Tonciu

Aceasta nu este singura schimbare pe care Lorena a făcut-o în ultimii ani. Sora Andreei Tonciu a recunoscut în repetate rânduri că nu a fost mulțumită de felul în care arăta și că a apelat la intervenții estetice pentru a ajunge la imaginea pe care și-o dorea.

Lorena și-a făcut rinoplastie, și-a pus silicoane și a apelat la acid hialuronic, iar tratamentele de înfrumusețare au devenit parte din rutina ei. De la față până la corp, nimic nu pare lăsat la voia întâmplării: gene, sprâncene, unghii, siluetă… Practic, bruneta și-a construit, bucată cu bucată, imaginea pe care și-a dorit-o.

Iar asemănarea cu Andreea Tonciu a devenit, în timp, tot mai evidentă. Fanii le-au spus de nenumărate ori că seamănă foarte mult și că, în anumite fotografii, pot fi confundate fără probleme.

Lorena nu s-a ocupat doar de imagine. Bruneta și-a schimbat și rutina de zi cu zi și a intrat în câmpul muncii după ce a terminat facultatea. S-a angajat la o multinațională din domeniul construcțiilor și a trecut de la dimineți în care se ridica din pat aproape de prânz la un program în care alarma sună la 6:30. Acum ajunge la birou la 8:30 și petrece acolo nouă ore, cu tot cu pauza de masă. Sora Andreei Tonciu a povestit că viața ei s-a schimbat radical de când s-a angajat.

„Încerc să evoluez din ce în ce mai mult, cu fiecare zi care trece. De două luni m-am angajat, am terminat facultatea și îmi tot căutam un job, pentru că nu mai puteam să stau degeaba. Fac și eu 25 de ani și trebuia să încep să lucrez. Până acum nu am lucrat deloc și mă săturasem să pierd timpul. Într-adevăr, am avut facultate. Mi s-a schimbat complet programul”, a spus ea.

VEZI ȘI: Din ce își câștigă sora Andreei Tonciu banii. Vedeta nu este de acord cu meseria Lorenei: ”Nu mai puteam să stau degeaba”

Cum arată acum sora Andreei Tonciu. Dacă o vezi pe stradă, garantăm că nu o mai recunoști

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Raluca Dumitru, devastată după moartea Mădălinei Apostol. Ce a dezvăluit la priveghi: ”Am rămas cu multe întrebări”
Raluca Dumitru, devastată după moartea Mădălinei Apostol. Ce a dezvăluit la priveghi: ”Am rămas cu multe întrebări”
Bianca Drăgușanu, în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol. Nu-și poate reveni din șoc: ”Acum, cuvintele nu au rost”
Bianca Drăgușanu, în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol. Nu-și poate reveni din șoc: ”Acum, cuvintele nu au rost”
Nick Rădoi a avut nevoie de ajutor, după ce i s-a făcut rău la priveghiul Mădălinei Apostol. Milionarul a mers de urgență la farmacie
Nick Rădoi a avut nevoie de ajutor, după ce i s-a făcut rău la priveghiul Mădălinei Apostol. Milionarul a mers de urgență la farmacie
Adelina Pestrițu i-a transformat complet camera fiicei sale! Surpriza pregătită în secret pentru Zenayda
Adelina Pestrițu i-a transformat complet camera fiicei sale! Surpriza pregătită în secret pentru Zenayda
Nick Rădoi, primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Ne dorim să fim singuri”
Nick Rădoi, primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Ne dorim să fim singuri”
PROTESTELE fermierilor, APMPLIFICATE de Facebook și TikTok. Un Europarlamentar atrage atenția
Mediafax
PROTESTELE fermierilor, APMPLIFICATE de Facebook și TikTok. Un Europarlamentar atrage atenția
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Prosport.ro
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Piața Victoriei, un câmp de luptă. Drumul de la calm la haos | VIDEO
Mediafax
Piața Victoriei, un câmp de luptă. Drumul de la calm la haos | VIDEO
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci
Click.ro
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.