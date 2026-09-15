Cât costă o noapte de cazare în cele 3 căsuțe de oaspeți ale Regelui Charles din Valea Zălanului

Cele trei căsuțe de oaspeți ale Regelui Charles din Valea Zălanului, județul Covasna, dispun de 7 camere duble cu baie proprie și terasă. O a patra clădire găzduiește o zonă de luat masa cu un șemineu și o zonă de relaxare. Fiecare căsută dispune de spațiu verde, bănci și mese în aer liber, șezlonguri în grădină, precum și hambar destinat micului dejun, dotat cu un cuptor mare de pâine.

Prețul unei nopți de cazare este cuprins între 130 și 159 de euro/noapte (circa 650 – 795 lei). Micul dejun costă 10 euro (aproximativ 50 de lei). La prânz sunt incluse trei feluri de mâncare, fără băuturi și costă 20 de euro (aproximativ 100 de lei). De asemenea, cina costă tot 20 de euro și include 3 feluri de mâncare și un pahar de pălincă.

Activitățile de o zi costă 90 de euro/persoană (circa 450 de lei) – preț în care este inclus transportul, ghidul, taxele de intrare la obiectivele turistice și prânzul (fără băuturi). În funcție de preferințele turiștilor, gazdele pun la dispoziție excursii opționale contra unei sume suplimentare de 70 de euro/persoană.

Proprietatea dispune de 3 categorii de camere: Camera Prințului și Camera Majordomului – aceste camere fiind mai spațioase, dotate cu paturi duble și cadă de baie. Camerele „Stream Cottage” și ”Lower Cottage” sunt deosebite datorită designului specific regional. Sunt dotate cu paturi duble sau twin și dușuri.

Camera Mătușii Ida este un spațiu mai mic – de 12 metri pătrați, dar suficient de confortabilă. Este dotată cu un „pat-sertar” (un pat cu două niveluri, a cărui parte inferioară poate fi trasă ca un sertar deschis) tradițional transilvănean și un duș. Spațiul este ideal pentru turiștii care călătoresc singuri.

Cât costă cazarea „All inclusive” la pensiunea Regelui Charles din România

Pe lângă pachetele opțiunile clasice de cazare, turiștii au la dispoziție pachetul „All inclusive” – în cameră dublă sau twin. Oaspeții primesc o băutură de bun venit și cină la sosire, excursii și activități în timpul zilei, bilete de intrare la obiectivele turistice, transport și taxe, precum si micul dejun la plecare.

Cina include un pahar de palincă, iar prânzul nu include băuturi. Prețul este de 180-195 de euro/persoană pentru o singură noapte de cazare. Rezervarea locuinței se face exclusiv achitând un avans de 50% din suma rezervată, prin transfer bancar.

Toate camerele sunt decorate și amenajate în stil autentic tradițional cu masă, dulap, covoare de lână țesute manual în propriul atelier, lămpi de citit, cuverturi de pat din puf, uscător de păr, articole de toaletă, seif, cărți, hârtie de scris și umbrele. Încălzirea din fiecare cameră este asigurată de sistemul central de încălziore și de sobe din faianță.

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