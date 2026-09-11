Doliu din nou în Familia Regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după funeraliile fratelui său, Regele Harald

Familia Regală a Norvegiei trece prin noi clipe grele, la numai două zile după funeraliile Regelui Harald al V-lea. Prințesa Astrid, sora mai mare a fostului monarh, a murit vineri la vârsta de 94 de ani. Ultima sa apariție publică a avut loc chiar la înmormântarea fratelui său.

Prințesa Astrid a Norvegiei a murit

Moartea Prințesei Astrid a fost anunțată vineri de Casa Regală norvegiană. Aceasta s-a stins din viață la numai două zile după ce participase la funeraliile fratelui său, organizate miercuri, 9 septembrie, la Oslo.

Prințesa avea 94 de ani și era sora mai mare a lui Harald, care a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de 35 de ani petrecuți în fruntea țării. Potrivit Reuters, funeraliile fratelui său au reprezentat ultima apariție publică a Prințesei Astrid.

Casa Regală a anunțat că drapelul de la Palatul Regal va fi coborât în bernă atât în ziua morții prințesei, cât și în ziua înmormântării sale.

Regele Haakon VIII, mesaj după moartea mătușii sale

Regele Haakon VIII a transmis un mesaj în care a amintit rolul important pe care mătușa sa l-a avut în Familia Regală și serviciul pe care aceasta l-a adus Norvegiei timp de mai multe decenii.

„De-a lungul vieții sale, Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală cu căldură și devotament”, a transmis monarhul.

Acesta a amintit că Astrid a fost nevoită să preia responsabilități importante încă de la o vârstă foarte tânără și că s-a preocupat în special de persoanele vulnerabile. Regele a descris-o drept loială, implicată și înzestrată cu un umor molipsitor.

„Mătușa Astrid a fost un sprijin important pentru Regele Harald și pentru noi, ceilalți membri ai familiei. Am învățat multe de la ea și nu îi era teamă să spună ceea ce gândea. Moartea ei este o mare pierdere pentru noi. Ne va lipsi”, a transmis Regele Haakon VIII.

Prințesa Astrid s-a căsătorit în 1961 cu Johan Martin Ferner, care a murit în 2015. Cei doi au avut cinci copii: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth și Carl-Christian.

După moartea mamei lor, cei cinci au transmis un mesaj comun, publicat de Casa Regală.

„Îți mulțumim că ai fost cea mai bună mamă pe care am fi putut-o avea. De-a lungul întregii vieți ai fost alături de noi – cu dragoste și înțelepciune, căldură și mult umor.”

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