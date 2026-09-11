Jador a vrut să salveze viața unui copil, dar a fost păcălit! Cum a rămas artistul fără 400 de euro

Jador a vrut să facă un bine, dar s-a trezit în mijlocul unei escrocherii. Artistul a donat 400 de euro pentru un copil despre care i s-a spus că are nevoie urgentă de o operație, însă ulterior a descoperit că povestea era una inventată. Mai mult, după ce i s-a transmis că băiețelul a murit, contul care îi ceruse bani a continuat să publice alte cazuri sociale și să solicite donații.

Jador se numără printre persoanele publice care aleg să se implice atunci când văd oameni aflați în situații dificile. Artistul a povestit recent despre una dintre experiențele prin care a trecut după ce a încercat să ajute un copil despre care se susținea că suferă de probleme grave de sănătate și că urma să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Cum a pierdut artistul 400 de euro

Totul a început pe rețelele de socializare, acolo unde Jador a întâlnit un caz prezentat ca fiind unul urgent. Potrivit informațiilor care i-au fost transmise, copilul avea nevoie de bani pentru operație, iar suma care lipsea pentru intervenție era de 400 de euro.

Fără să stea prea mult pe gânduri, cântărețul a decis să ofere banii. Artistul a trimis suma către persoana care susținea că este mama copilului și a rămas în așteptarea unor vești despre starea micuțului. Gestul său a fost făcut din dorința de a contribui la salvarea copilului, fără să bănuiască faptul că în spatele poveștii s-ar putea ascunde o înșelătorie.

La scurt timp după ce banii au fost trimiși, Jador a primit o veste devastatoare. Persoana cu care ținuse legătura i-ar fi transmis că băiețelul a murit din cauza problemelor medicale. Artistul a fost profund afectat de informație, mai ales că se implicase financiar tocmai pentru ca micuțul să poată beneficia de tratamentul de care avea nevoie.

”Am ajutat ultima oară un copil care, să zicem, nu avea un plămân, ca e la operație și îi mai trebuiau 400 de euro. Am trimis banii direct. După ce i-am trimis banii, femeia mi-a spus că copilul a decedat. Am plâns, eram în drum spre vacanță. Între timp, îmi dau mesaje niște oameni ca să înțeleg că același cont, care a pus aceste postări, a pus postări cu alt copil ca să ia bani de la oameni și și-a șters contul”, a declarat Jador.

Situația a început însă să ridice semne de întrebare după ce mai multe persoane l-au contactat pe Jador și i-au atras atenția asupra activității contului de Instagram de la care pornise solicitarea de ajutor.

Cântărețul ar fi descoperit astfel că același profil folosit pentru strângerea banilor în cazul copilului continua să publice alte povești despre persoane care ar fi avut nevoie de ajutor financiar. În loc ca pagina să dispară după tragedia anunțată, pe aceasta apăreau noi cazuri sociale, însoțite de solicitări de bani.

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