Pablito a fost condus pe ultimul drum. Imaginile durerii de la înmormântarea micuțului de 6 ani

Zi extrem de grea și dureroasă pentru familia lui Adrian Mogoș. Pablito, nepotul acestuia, în vârstă de doar 6 ani, a fost condus astăzi pe ultimul drum, după ce s-a stins din viață în urma unor probleme medicale grave. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la înmormântarea micuțului.

În luna iunie, viața familiei s-a schimbat radical. Pablito a suferit un accident vascular cerebral și a ajuns de urgență la spital, în stare gravă. Micuțul a intrat în comă, iar vreme de aproape trei luni, cei dragi au sperat că își va reveni. În disperarea de a-și salva nepotul, Adrian Mogoș le-ar fi promis medicilor câte un apartament dacă reușeau să-l readucă pe copilaș la viață.

Pablito, condus azi pe ultimul drum. Bogdan de la Ploiești a fost și el prezent

Din păcate, nimic nu a mai putut schimba deznodământul. Pe 9 septembrie, Pablito s-a stins din viață, în ciuda eforturilor depuse de medici. Vestea a îndoliat familia și pe toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Trupul neînsuflețit al copilului a fost depus la Mănăstirea Cernica, acolo unde cei apropiați au venit să-și ia rămas-bun. Familia a avut și o rugăminte pentru cei care au dorit să fie alături de Pablito în ultimele sale zile: să poarte alb, ca un omagiu adus micuțului, „în lumină, iubire și pace”.

Astăzi, la Cimitirul Sfântul Gheorghe, durerea a fost copleșitoare. Locul s-a dovedit neîncăpător atât pentru oamenii veniți să-i fie alături familiei, cât și pentru mulțimea de flori și coroane aduse în memoria celui mic. Mașina mortuară a trecut printre coroanele cu trandafiri albi, așezate de-o parte și de alta a drumului, formând un culoar până la locul de veci. În urma procesiunii, mai multe dube încărcate cu aranjamente funerare de diferite dimensiuni și forme au ajuns la cimitir, iar câțiva dintre cei prezenți s-au mobilizat pentru a le transporta până la mormânt.

De la înmormântare nu a lipsit nici Bogdan de la Ploiești, un prieten foarte bun al familiei Mogoș. Artistul a respectat cerința familiei, purtând o pereche de pantaloni de in albi și un tricou alb.

Profund afectat de tragedie, Bogdan este mai mult decât șocat de cele întâmplate și de pierderea celui pe care el îl alinta „îngerașul”.

În urmă a rămas imaginea unui copil pe care familia l-a descris drept unul prea bun pentru această lume, iar mesajul mamei sale a făcut ca durerea despărțirii să fie și mai apăsătoare: „Te-a vrut Maica Domnului pentru ea, pentru că ești un copil prea bun, nu m-a lăsat, mamă, să te bebelușesc eu. Sfântul Pablo”.

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