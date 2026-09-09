Ce le-a cerut familia Mogoș tuturor celor care merg la priveghiul lui Pablito: ”Vă rugăm! Ca un omagiu pentru el”

Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș s-a stins din viață la doar 6 ani. Cel mic era în comă, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Familia acestuia se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum, însă au o cerință pentru cei care vor să îi aducă un omagiu.

Familia lui Adrian Mogoș traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Pablito, fiul Angelinei Mogoș, a murit în ciuda eforturilor depuse de medici. Vestea că nu s-a mai putut face nimic pentru el a îndoliat o comunitate întreagă.

Trupul neînsuflețit al micuțului va fi depus la Mănăstirea Cernica, iar familia are o cerință importantă pentru cei care vor merge să îi aducă un ultim omagiu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cerința familiei Mogoș pentru cei care merg la priveghiul lui Pablito

Cei care l-au cunoscut pe Pablo sau pur și simplu vor să fie aproape de familia micuțului, îi pot aduce un ultim omagiu începând de miercuri, 9 septembrie, la Mănăstirea Cernica. Totuși, familia are o rugăminte importantă pentru cei care vor fi prezenți.

Oamenii care vor merge la priveghiul lui Pablito sunt rugați să poarte haine albe. Gestul are o simbolistică specifică. Hainele albe reprezintă puritatea, inocența și sufletul curat, dar și pacea și lumina

„Pentru PABLO. Începând de astăzi, 9 septembrie, priveghiul lui Pablo va avea loc la Mănăstirea Cernica. Cei care l-au iubit, l-au cunoscut sau pur și simplu simt nevoia să-i fie alături sunt așteptați să vină să-și ia rămas-bun, să aprindă o lumânare și să se roage pentru sufletul lui. Vă rugăm ca toți cei care vor veni să fie îmbrăcați în alb, ca un omagiu pentru Pablo… în lumină, iubire și pace. Să-l înconjurăm pentru ultima dată cu toată dragostea pe care i-am purtat-o și să-l petrecem pe ultimul său drum așa cum merită”, arată mesajul transmis de familia Mogoș.

Mesajul dureros al Angelinei Mogoș după moartea fiului ei

Angelina Mogoș, fiica lui Adrian Mogoș, a scris un mesaj plin de durere în mediul online, după moartea fiului ei, Pablito. Aceasta a transmis că îl va purta veșnic în inima ei și că îl va iubi mereu.

„Te vom iubi mereu! Semnat mami și tati. Te-a vrut Maica Domnului pentru ea, pentru că ești un copil prea bun, nu m-a lăsat, mamă, să te bebelușesc eu. Sfântul Pablo”, a scris Angelina Mogoș pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Bogdan de la Ploiești, reacție emoționantă după moartea micuțului Pablo: ”Îngerașul nostru”

Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă