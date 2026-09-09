Bogdan de la Ploiești, reacție emoționantă după moartea micuțului Pablo: ”Îngerașul nostru”

Momente grele pentru Bogdan de la Ploiești, dar mai ales pentru familia lui Adrian Mogoș, fostul lider interlop din Pantelimon. Nepotul acestuia, micuțul Pablito, s-a stins din viață. În ultima perioadă, copilul fusese internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral. De mai multe zile, micuțul era în comă, însă, în ciuda eforturilor medicilor, pentru Pablito nu s-a mai putut face nimic. Familia este distrusă de durere. Bogdan de la Ploiești, prieten apropiat al familiei Mogoș, a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Ultima perioadă a fost cumplită pentru familia lui Adrian Mogoș. Nepotul fostului lider interlop s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Pablito a ajuns la spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral. În ultimele zile, micuțul era în comă și deși întreaga familie spera la o minune, deznodământul a fost unul tragic. Pablito s-a stins din viață la vârsta de doar 6 ani.

Bogdan de la Ploiești, mesaj emoționant în memoria lui Pablito

Moartea băiețelului a provocat o adevărată undă de șoc în familia lui Adrian Mogoș. Pablito, nepotul acestuia din partea fiicei sale, Angelina Mogoș, a murit la vârsta de doar 6 ani. Familia a făcut tot posibilul ca acesta să se facă bine. În disperarea de a-și salva nepotul, Adrian Mogoș le-ar fi promis medicilor câte un apartament dacă reușeau să-l readucă pe copil la viață.

Din păcate, pentru Pablito nu s-a mai putut face nimic iar decesul acestuia a adus multă durere. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online, iar printre cei care au reacționat la vestea tristă s-a numărat și Bogdan de la Ploiești. Artistul este prieten apropiat al familiei, iar în tot acest timp s-a rugat pentru micuț.

Cântărețul a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Acesta a postat o fotografie în care apare Pablito, alături de fiul său Franco, exprimându-și regretul pentru deznodământul tragic.

„Nu te vom uita niciodată îngerașul nostru”, a scris Bogdan de la Ploiești, în mediul online.

Părinții lui Pablito, distruși de durere

Moartea lui Pablito a sfâșiat familia lui Adrian Mogoș. Mama micuțului, Angelina Mogoș, a postat în mediul online numeroase mesaje de regret. Aceasta a distribuit mai multe fotografii cu băiețelul său, exprimându-și iubirea pentru acesta și regretul pentru finalul tragic.

„Vreau să îți spun că te iubesc. Te vom iubi mereu, semnat mami cu tati”, a scris Angelina Mogoș, în mediul online.

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Foto: Instagram