O mai ții minte pe Medana Kirschner, din sezonul 2 Insula Iubirii? Cum arată acum, după 10 ani, și din ce își câștigă existența

O mai ții minte pe Medana Kirschner, din sezonul 2 Insula Iubirii? Cum arată acum, după 10 ani, și din ce își câștigă existența
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Medana și Robert
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Au trecut aproximativ zece ani de când Medana Kirschner și Robert Kirschner, cunoscut în cadrul emisiunii drept Roby, pășeau în Thailanda pentru a-și pune relația la încercare. Cei doi au făcut parte din sezonul al doilea al emisiunii „Insula Iubirii” și au rămas în memoria telespectatorilor datorită poveștii lor de dragoste, dar și a parcursului pe care l-au avut în timpul testului. Cum arată acum Medana!

La momentul participării în show, Medana și Roby formau deja un cuplu de aproximativ zece ani. Relația lor ajunsese într-un moment important, iar experiența de pe insulă avea să le ofere ocazia să își dea seama dacă își doresc să continue împreună sau să pornească pe drumuri separate.

Cum a fost parcursul celor doi la Insula Iubirii

Spre deosebire de alte cupluri care au participat de-a lungul anilor la „Insula Iubirii”, povestea celor doi nu s-a încheiat cu o despărțire definitivă. Chiar dacă au existat apropieri și momente tensionate alături de ispite, Medana și Roby au reușit să își ducă relația mai departe după terminarea filmărilor.

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43 poze

Unul dintre cele mai memorabile momente din sezonul respectiv a avut loc la ceremonia finală. Roby a făcut pasul cel mare și s-a pus în genunchi în fața Medanei, cerând-o de soție în prezența lui Radu Vâlcan.

Medana și Robert

Momentul nu a avut însă deznodământul pe care telespectatorii l-ar fi putut anticipa. Medana nu a acceptat pe loc cererea și a preferat să pună punct experienței din Thailanda fără să facă pasul către căsătorie. Cei doi au plecat din emisiune într-o formulă diferită față de cea în care intraseră, dar relația lor nu avea să se termine acolo.

După revenirea la hotel, cei doi și-au regăsit echilibrul, iar povestea lor a continuat și după încheierea filmărilor. Viața le-a adus ulterior și alte schimbări importante. Medana și Robert au devenit părinți, iar familia lor s-a mărit de-a lungul anilor.

Cum arată acum Medana de la Insula Iubirii

La zece ani de la apariția în „Insula Iubirii”, Medana este departe de imaginea tinerei care pășea în emisiune alături de Roby. Timpul a trecut, iar prioritățile sale s-au schimbat odată cu viața de familie și cu proiectele profesionale pe care le-a dezvoltat.

Medana este în continuare prezentă în mediul online, unde împărtășește imagini din viața sa și poate fi urmărită de cei care și-au amintit-o din sezonul 2 al show-ului. Aparițiile sale de acum arată o femeie preocupată de familie, dar și de propriile proiecte.

Medana

După experiența de la „Insula Iubirii”, Medana și-a construit propria activitate profesională. Ea are o afacere în Alba Iulia, care activează în domeniul modei și se ocupă de comercializarea de haine.

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