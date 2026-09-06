“Lasă, baba mea, să fiți fericiți împreună”. Remi, reacție bulversantă după ce s-a aflat că Bianca l-a înșelat cu Narcis

Remi Dobre, a reacționat după ce s-a aflat că a fost înșelat la insulă
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Bianca Iotu și Remi Dobre s-au înscris la Insula Iubirii, sezonul X, pentru a-și testa relația. Deși sperau ca diferența de vârstă, dar și tentațiile din Thailanda să nu le pună capăt poveștii de dragoste, lucrurile au evoluat în altă direcție. 

Între cei doi concurenți este o diferență de 13 ani. Inițial s-au temut de acest aspect, însă au decis să își dea o șansă. Relația lor a fost cu suișuri și coborâșuri, astfel că au ajuns în pragul despărțirii.

Cu toate acestea, s-au împăcat, ba mai mult, s-au înscris la Insula Iubirii pentru a-și supune povestea de dragoste la testul suprem. Numai că, Bianca, s-a acomodat rapid cu ispitele masculine, iar după numai 11 zile, a călcat strâmb. După ce s-a aflat acest detaliu, Remi Dobre a avut o reacție bulversantă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Remi, reacție bulversantă după ce s-a aflat că Bianca l-a înșelat

Remi Dobre, a reacționat după ce s-a aflat că a fost înșelat la insulă

Remi Dobre, a reacționat după ce s-a aflat că a fost înșelat la insulă

Dacă până acum concurentul nu a făcut nicio dezvăluire sau presupunere în mediul online cu privire la relația sa cu Bianca, pentru că are un contract de respectat, după ce s-a aflat public că partenera sa a fost prima care a călcat strâmb, Remi a avut o reacție bulversantă pe pagina sa de TikTok.

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Acesta a făcut un videoclip prin care dă de înțeles că el și Bianca nu mai formează un cuplu. Mai mult decât atât, concurentul de la Insula Iubirii a sugerat că posibil fosta parteneră s-a „combinat” cu una dintre ispitele masculine de care s-a apropiat în cadrul emisiunii.

„Lasă, baba mea, să fiți fericiți împreună. Să dea Dumnezeu când e dragostea aia mai mare între voi și vrei să-l strigi și tu pe ăla, să te uiți în ochii lui, să mă strigi pe mine”, a spus Remi Dobre pe TikTok.

Bianca Iotu, prima concurentă care calcă strâmb la Insula Iubirii sezonul X

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Bianca Iotu a fost prima concurentă de la Insula Iubirii din acest sezon care a călcat strâmb. Aceasta s-a apropiat de Cătălin Brînză prin dansuri, atingeri și tachinări. Numai că nu se oprește aici! Partenera lui Remi (posibil fosta) s-a lăsat purtată de val cu Narcis Bujor.

Legătura dintre ispită și concurentă este atât de mare, încât Bianca nu s-a putut abține, nu a mai ținut cont de camere și a avut contact intim cu bărbatul atât în mare, cât și în baie și pat.

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Bianca Iotu, la un pas să fie ispită la Insula iubirii 2026. Cum s-a schimbat totul și a ajuns în cuplu cu Remi Dobre

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