Andrei Bordeianu, primele declarații după accidentul suferit! Care este stare influencerului: „Nu e ușor, dar am credință”

Starea de sănătate a lui Andrei Bordeianu pare că se îmbunătățește. Influencerul a trecut prin momente extrem de dificile, după ce a fost implicat într-un accident rutier. A fost grav rănit, iar ultima perioadă și-a petrecut-o în spital. Acum, acesta a dat primele informații despre starea lui de sănătate.

În cursul zilei de 25 august, Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier, pe bulevardul Expoziției din sectorul 1 al Capitalei. În timp ce se afla pe motocicletă, influencerul a fost lovit de un autoturism care ar fi făcut o manevră de întoarcere pe linia continuă, fără să se asigure corespunzător, tăind-i calea.

În urma celor întâmplate, fanii nu au avut prea multe detalii despre starea lui Andrei Bordeianu. Se preconiza că acesta este grav rănit, însă se pare că acum și-a revenit și a transmis primul mesaj pentru comunitatea sa din mediul online.

Care este starea lui Andrei Bordeianu

Ei bine, la aproape două săptămâni după accidentul în care a fost implicat, Andrei Bordeianu a revenit în mediul online cu un prim mesaj pentru urmăritorii săi. Se pare că starea acestuia începe să se îmbunătățească, însă influencerul a precizat că are, totuși, în față un drum greu.

De asemenea, acesta a ținut să le mulțumească atât cadrelor medicale ce au avut grijă de el, cât și celor care s-au rugat în această perioadă pentru el. Mai mult, Andrei Bordeianu a promis că va reveni curând cu povestea completă despre accident și tot ce a urmat pentru el.

„Salutare, leilor! După cum știți, am trecut printr-un accident destul de grav și acum am în față cea mai importantă competiție din viața mea. Nu e ușor, dar am credință în Dumnezeu care mi-a mai dat o șansă la viață cu un motiv, în personalul medical și oamenii apropiați care sunt lângă mine. Vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele, rugăciunile și gândurile bune pe care mi le transmiteți, înseamnă enorm! Va povestesc în curând mai multe, dar acum am nevoie de timp și liniște pentru a mă recupera. Nu luați în seama informații care nu vin de la mine”, a fost mesajul transmis de Andrei Bordeianu, în mediul online. Va pup leul vostru si va multumesc ca ma sustineti in numar atat de mare! Dumnezeu e mare”, a scris Andrei Bordeianu, în mediul online.

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