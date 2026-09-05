Reacția dubioasă a Arminei când a intrat în vilă și a văzut locul în care Marcel plângea după Maria la Insula iubirii 2024: ”Ceva rău”

Reacția dubioasă a Arminei când a intrat în vilă și a văzut locul în care Marcel plângea după Maria la Insula iubirii 2024: ”Ceva rău”
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Armina, critici la adresa Mariei Covasa
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Așteptarea a luat sfârșit, iar sezonul 10 Insula Iubirii a debutat pe micile ecrane. Primul episod al show-ului de la Antena 1 a dezvăluit cele cinci cupluri care își vor testa relația. Însă, surpriza sezonului a fost reîntoarcerea lui Marcel. De această dată, „Maluma de România” a venit în postura de concurent, alături de soția sa Armina. Ei bine, bruneta nici nu a ajuns bine la Insula Iubirii că deja a pus tunurile pe Maria, „fosta” soțului său din sezonul 8.

Fanii Insula Iubirii își amintesc cu siguranță de Marcel și de replicile lui devenite celebre, dar și de lacrimile amare pe care le-a vărsat în sezonul 8 pentru Maria Covasa. „Maluma” a fost cucerit de blondină, însă faptul că aceasta l-a refuzat l-a făcut să sufere mult. În ciuda tuturor gesturilor romantice și a declarațiilor de iubire, aceasta nu a avut ochi pentru el.

Armina, atac la adresa Mariei Covasa

Ei bine, dacă în sezonul 8 suferea după Maria, acum Marcel este căsătorit și s-a întors la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. El și Armina formează un cuplu de aproximativ trei ani, iar în urmă cu aproape doi ani au făcut și cununia civilă. Mai mult, după Insula Iubirii, aceștia plănuiesc să facă și nunta.

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Așa cum era de așteptat, odată cu întoarcerea lui Marcel la Insula Iubirii, s-a adus în discuție și povestea cu Maria Covasa. Iar cea care s-a arătat cât se poate de deranjată de acest aspect a fost Armina. Întrebată despre legătura soțului său cu fosta lui Dany Boy, bruneta nu a avut prea multe cuvinte de laudă, exprimându-și repulsia față de Maria.

„Reporter: Nu ai avut și tu un sentiment când ai intrat în vila asta în care Marcel a stat după Maria?

Armina: Dă-o, mă, în Doamne, iartă-mă! Maria, nu am ce să spun despre Maria. E ceva rău. Ce să zică (n.r. ce i-a spus Marcel despre Maria), că i-a fost greu și abia aștepta să plece. Și că nu a avut sentimente pentru ea”, a spus Armina.

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Armina îi testează loialitatea lui Marcel

Marcel și Armina au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Cel care și-a dorit participarea a fost el, pentru a-i demonstra soției că s-a cumințit. În ceea ce o privește pe Armina, aceasta este curioasă să afle cât de mult s-a schimbat partenerul ei după căsătorie și dacă într-adevăr îi este loial.

„Mai mult el a vrut chestia asta (n.r. să vină la Insula Iubirii) și am zis hai să vedem dacă chiar stă treaba așa cum zice el, cu loialitatea. Nesiguranța mea provine din trecutul pe care știu că l-a avut. Sunt foarte curioasă cum gestionează el situația când e înconjurat de femei, aia sunt fiartă să văd ce face, având în vedere că este căsătorit”, a mărturisit Armina.

 

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