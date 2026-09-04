Bianca Iotu și Remi Dobre de la Insula Iubirii au vorbit despre diferența de 13 ani. Replica lui a stârnit râsete

Bianca Iotu și Remi Dobre de la Insula Iubirii au vorbit despre diferența de 13 ani. Replica lui a stârnit râsete
Bianca Iotu și Remi Dobre, despre diferența de vârstă/ sursa foto: captură Antena 1
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Noul sezon Insula Iubirii a început vineri, 4 septembrie. Concurenții Bianca Iotu și Remi Dobre au mers în Thailanda pentru a-și testa relația. Între cei doi este o diferență de 13 ani, iar bărbatul a făcut o dezvăluire incredibilă.

Insula Iubirii este cel mai incendiar show al toamnei. Telespectatorii au făcut cunoștință cu participanții sezonului X, iar printre cei care au atras atenția în mod deosebit se numără Bianca Iotu și Remi Dobre.

În ciuda faptului că există o diferență de 13 ani între ei, consideră că relația lor este puternică, dar mai ales bazată pe încredere, respect și iubire. Cei doi au decis să își testeze relația, iar în prima ediție, bărbatul a avut o replică incredibilă care a stârnit imediat râsete.

Bianca Iotu și Remi Dobre de la Insula Iubirii au vorbit despre diferența de 13 ani

Bianca Iotu și Remi Dobre, despre diferența de vârstă/ sursa foto: captură Antena 1

Bianca Iotu și Remi Dobre, despre diferența de vârstă/ sursa foto: captură Antena 1

Bianca și Remi formează un cuplu de trei ani. Concurenta a recunoscut că inițial nu a crezut că va funcționa relația, din cauza diferenței de 13 ani. Mai mult decât atât, aceasta credea că are alte priorități.

„O diferență destul de mare de vârstă. Nu știu, simțeam așa o atracție. Am încercat să stau departe și să spun «Bianca, nu e ok, e mai mic, e prieten cu fratele tău, Doamne ferește». Eu mă gândeam că la vârsta de 20 de ani vrea să colinde, să încerce lucruri noi, diferite”, a declarat Bianca Iotu la Insula Iubirii.

Nici Remi nu a fost indiferent și a avut o replică incredibilă. El consideră că nu îl deranjează diferența de vârstă. Influencerul, căci este creator de conținut, cunoscut în mediul online, a explicat că vede doar avantaje în relația pe care o are cu Bianca.

„Pentru un tip de 20 de ani, e o realizare (n.r. să aibă o relație cu o femeie mai mare decât el). Discuții cu prieteni. «Gagică-mea are 18 ani, gagică are 20, gagică-mea are 33», stai așa că eu am intrat în altă ligă (n.r. râde)”, a spus Remi Dobre.

Ce și-au interzis Bianca Iotu și Remi Dobre în Thailanda

Cuplul a povestit în cadrul emisiunii că nu și-au interzis nimic. Cei doi au decis să tragă concluziile la final, atunci când se vor întâlni la bonfireul final.

„Nu cred că o să faci altceva în absența mea, cred că o să faci cam aceleași lucruri. Nu știu cu fetele astea, depinde. Trebuie să le văd”, a mai spus concurenta.

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