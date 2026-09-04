Laura Cosoi, gest special pentru fiicele ei după venirea pe lume a Ninei: „Am păstrat un obicei tare drag nouă”

Laura Cosoi, gest special pentru fiicele ei după venirea pe lume a Ninei: „Am păstrat un obicei tare drag nouă”
Laura Cosoi, cadou special pentru fiicele sale
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Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară în urmă cu aproape două luni. Vedeta are un ritual special după fiecare naștere. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticapean, au împreună cinci fete. Mezina familiei, Nina, s-a născut la finalul lunii iulie. De fiecare dată când familia s-a mărit, Laura a avut grijă și de surorile mai mari. Vedeta le-a pregătit câte un cadou simbolic.

Laura Cosoi a dezvăluit că bebelușul venit în familie le aduce surorilor mai mari câte o bijuterie. Obiceiul a fost păstrat după fiecare naștere, așa că nici venirea Ninei nu a făcut excepție. De această dată, cadoul a fost o bijuterie în formă de cheie. Fiecare dintre fete a primit o cheie personalizată.

„Am păstrat un obicei tare drag nouă: de fiecare dată când familia noastră a crescut, bebelușul venit acasă le-a adus surorilor mai mari câte o bijuterie, un dar care să marcheze noua formulă a familiei noastre. De data aceasta, cadoul de la Nina a fost o cheie. Un simbol care duce mai departe ideea «Generației copiilor cu cheia de gât» și care, pentru noi, vorbește despre independență, libertate, încredere și viitor.”

Laura Cosoi își dorește ca fiicele sale să rămână apropiate

Vedeta vorbește cu emoție despre relația dintre cele cinci surori. Pentru Laura, legătura dintre ele este unul dintre cele mai importante lucruri. Actrița spune că își dorește să le ofere fetelor independență și încredere. Totodată, speră ca acestea să rămână mereu unite.

„Ne iubim copiii enorm și ne dorim să fim lângă ele în timp ce cresc, dar poate una dintre cele mai importante forme de iubire este să le pregătim pentru lumea de dincolo de noi. Să știe cine sunt, să aibă curajul să-și aleagă drumul, să fie independente, bune și să aibă încredere că pot deschide singure ușile care le apar în cale. Iar faptul că se au una pe cealaltă este poate cel mai frumos dar.”

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