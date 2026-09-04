Richard O’Sullivan, starul comediilor britanice, a murit la 82 de ani. A avut o carieră de peste șase decenii

Este doliu în lumea divertismentului britanic. Richard O’Sullivan a murit la vârsta de 82 de ani. El a avut o carieră de peste șase decenii și a devenit cunoscut datorită rolurilor emblematice de comedie.

Actorul Richard O’Sullivan a murit vineri, 4 septembrie, la vârsta de 82 de ani. Vestea că s-a stins din viață a fost făcută public de Royal Variety Charity.

Acesta a avut o carieră de succes și i-a încântat pe fani cu rolurile sale din serialele de comedie „Man About the House” și „Robin’s Nest”. Fiul său, James O’Sullivan, a transmis, de asemenea, un mesaj plin de durere în mediul online.

Richard O’Sullivan a murit la 82 de ani

Actorul britanic a fost una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii, având o carieră de peste șase decenii. Richard O’Sullivan și-a impresionat fanii cu roluri care l-au consacrat. El a interpretat personajul principal din serialul „Dick Turpin” și a avut apariții în „Doctor at Large” și „Me and My Girl”. A mai dat viață rolului lui Robin Tripp din serialul de comedie „Robin’s Nest”.

Vestea morții sale a fost anunțată de Giles Cooper, președintele de onoare al organizației Royal Variety Charity. El l-a descris drept un actor cu „un farmec natural și o sincronizare comică impecabilă, care a adus căldură, inteligență și bucurie de neuitat în casele a milioane de telespectatori”.

Fiul lui Richard O’Sullivan a transmis un mesaj după dispariția actorului

James O’Sullivan a scris un mesaj pe rețelele de socializare plin de regret. Acesta a scos la suprafață autenticitatea lui Richard O’Sullivan.

„Tatăl meu era la fel de amuzant și fermecător în viața reală cum a fost și pe ecranele televizoarelor de-a lungul anilor”, a scris el.

Mai mult decât atât, fiul actorului a explicat că o mare parte din cariera lui s-a desfășurat înainte ca el să se nască, însă chiar și așa a putut să îi descopere talentul.

De asemenea, a mărturisit că a urmărit ani la rând serialele în care tatăl său a jucat. Prima apariție a actorului, născut la Chiswick, Londra, în 1994, a fost în „The Yellow Balloon”, filmat pe vremea când starul britanic avea doar opt ani.

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