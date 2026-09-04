Magda Pălimariu și-a schimbat complet stilul de viață și a slăbit 9 kilograme. Ce are mereu în geantă

Magda Pălimariu și-a schimbat complet stilul de viață și a slăbit 9 kilograme. Ce are mereu în geantă
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Magda Pălimariu
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Magda Pălimariu a reușit să își transforme silueta în doar câteva luni, după ce a decis să acorde mai multă atenție alimentației și modului în care își organizează mesele. Prezentatoarea rubricii Vremea de la Pro TV a pornit acest proces în urma unei vacanțe petrecute la începutul verii, moment în care și-a dat seama că își dorește să revină la greutatea pe care o avea înainte de sarcină.

Vedeta a început schimbarea la finalul lunii iunie, când cântărea aproximativ 65 de kilograme. În prezent, aceasta a ajuns la 57 de kilograme și spune că diferența se vede nu doar pe cântar, ci și în felul în care se simte.

Pentru Magda Pălimariu, perioada de după nașterea fiului său, Axel, a venit cu numeroase schimbări în rutina de zi cu zi. Programul de mamă a făcut ca mesele să nu mai fie organizate la fel ca înainte, iar timpul dedicat propriei persoane a devenit mai limitat. În acest context, alimentația a ajuns să fie influențată de orele de somn ale copilului și de activitățile zilnice.

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Vacanța care a determinat-o să facă o schimbare

Decizia de a lua măsuri a venit după o vacanță din luna iunie. Fotografiile realizate în acea perioadă au făcut-o pe prezentatoarea TV să își reevalueze stilul de viață și să își stabilească un obiectiv clar.

Magda Pălimariu și-a propus să revină la greutatea de aproximativ 56 de kilograme, valoare pe care o avea înainte de sarcină. Astfel, a început să acorde o atenție mai mare alimentelor consumate și, mai ales, momentului în care lua masa.

Procesul nu a fost însă unul început de la zero. Vedeta a încercat să își schimbe alimentația și în perioada anterioară, însă i-a fost dificil să păstreze singură disciplina necesară. De această dată, a apelat la sprijinul unui nutriționist pentru a avea un program alimentar mai bine organizat și pentru a putea respecta mai ușor un anumit ritm al meselor.

„În iunie am fost în prima vacanță. Și de atunci am jurat că eu nu mă mai întorc așa niciodată pe plajă. M-am văzut în costum de baie și am zis că nu, așa nu se poate!

Am vrut să ajung la greutatea mea de dinainte de a rămâne însărcinată și mai exact la 56 de kilograme. (…) Am 57 kg, deci mai am un kilogram. Oricum mă opresc, gata, nu vreau nici să fiu prea slabă.

M-a ajutat. Eu am încercat și anul trecut să slăbesc, însă aveam nevoie de o anumită disciplină pe care eu nu mai reușeam să o dobândesc singură”, a spus Magda pentru Libertatea.

A renunțat la două obiceiuri care îi influențau alimentația

Una dintre cele mai importante schimbări a fost eliminarea dulciurilor din rutina zilnică. Pofta de produse dulci era una dintre tentațiile cu care vedeta se confrunta, iar renunțarea la acestea a devenit o componentă importantă a procesului prin care a încercat să slăbească.

Un alt obicei eliminat a fost consumul de alimente la ore târzii. După ce fiul său adormea, prezentatoarea ajungea să își ia masa seara, uneori mult mai târziu decât ar fi fost ideal pentru rutina pe care și-o dorea.

Prin noul program alimentar, mesele au devenit mai bine structurate, iar mâncatul nocturn a fost eliminat. În timp, această schimbare a contribuit la scăderea kilogramelor și la apropierea de obiectivul stabilit inițial.

După aproximativ două luni de la începerea procesului, diferența este de circa opt kilograme. De la aproape 65 de kilograme, Magda Pălimariu a ajuns la 57 de kilograme și mai are doar un kilogram până la greutatea pe care și-a propus-o.

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