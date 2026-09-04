Ce a spus Eva Măruță despre noul rol al tatălui ei la Antena 1. Cătălin Măruță nu se aștepta la asta

Cătălin Măruță începe un nou capitol în televiziune, după ce a acceptat provocarea de a se alătura echipei Antena 1. Prezentatorul TV a preluat rolul de moderator al emisiunii „Furnicuțele”, producție care se pregătește să revină pe micile ecrane cu un nou sezon. Înainte de debut, vedeta a povestit cum a primit familia vestea și, mai ales, ce reacție neașteptată a avut fiica sa, Eva Măruță.

După aproximativ două decenii petrecute în televiziune, Cătălin Măruță este pregătit să schimbe decorul și să înceapă o nouă etapă profesională. Prezentatorul, cunoscut pentru aparițiile sale de-a lungul anilor și pentru proiectele de divertisment pe care le-a moderat, face acum parte din familia Antena 1.

Cum a reacționat Eva pentru tatăl său

Noua provocare este legată de emisiunea „Furnicuțele”, un format care a reușit să atragă atenția telespectatorilor și care revine cu sezonul al doilea. Noul sezon este programat să înceapă pe 7 septembrie, de la ora 17:00, iar Cătălin Măruță va fi cel care va întâmpina invitații și va conduce discuțiile din platou.

Printre primele nume care îi vor trece pragul se află chef Richard Abou Zaki, unul dintre bucătarii cunoscuți publicului român. Astfel, debutul lui Cătălin Măruță la cârma emisiunii vine într-un moment important pentru producție, iar prezentatorul pare pregătit să aducă propriul stil în noul proiect.

Dacă pentru public vestea schimbării a fost una surprinzătoare, în familia Măruță reacția a fost una cu totul aparte. Cătălin Măruță a dezvăluit că, atunci când le-a spus copiilor săi despre noul proiect, nu a primit imediat entuziasmul pe care îl aștepta.

Eva Măruță, fiica lui și a Andrei, a avut inițial o reacție neașteptată. Copila știa deja emisiunea „Furnicuțele” și avea impresia că proiectul are deja o persoană care se ocupă de prezentare. Din acest motiv, ideea ca tatăl ei să preia rolul de moderator i s-a părut, la început, greu de înțeles.

„Ea (n.r. Eva) are de comentat la absolut orice. Eva și David sunt niște copii extrem de sinceri, iar noi avem o relație de prietenie și spun asta cu mâna pe inimă. Îi tratăm ca pe niște prieteni. Când am primit rpopunerea, am făcut consiliu și le-am zis: >. Și Eva a zis: >. Iar eu i-am spus: >. Ea: > Eu: > Ea: >”, a spus Cătălin Măruță, la Furnicuțele.

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