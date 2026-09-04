Mireasa a făcut spectacol lângă Mika Violin și a atras hate-ul internauților: „Divorț, singura variantă”

Mika, show la o nuntă
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Un videoclip filmat la o nuntă din România face înconjurul internetului și stârnește reacții. În centrul atenției nu este însă doar celebrul violonist Mika, cunoscut pentru show-urile spectaculoase pe care le face la nunți, majorate și petreceri private, ci chiar mireasa, care pare să fi uitat pentru câteva momente că se află în cea mai importantă zi din viața ei și că toate privirile sunt ațintite asupra sa.

Mika Violin este deja o prezență obișnuită la evenimentele unde muzica se transformă rapid într-un adevărat spectacol. Violonistul a devenit cunoscut în special în mediul online pentru felul în care interacționează cu invitații și pentru energia pe care o aduce pe ringul de dans. De cele mai multe ori, domnișoarele și invitatele sunt cele care ajung în jurul lui, dansează și intră în atmosfera creată de artist.

Mireasa a fost cea care a atras toate privirile!

În imaginile devenite virale, mireasa apare dansând cu multă energie chiar lângă violonist. Dacă la început totul pare o simplă scenă de la o petrecere obișnuită, lucrurile s-au schimbat. Proaspăta soție pare să se lase complet dusă de val și dansează minute bune în apropierea artistului.

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Nimic nu pare să o mai oprească. Mireasa uită parcă de emoțiile ceremoniei, de fotografii, de invitați și de toate momentele atent pregătite pentru nuntă și transformă ringul într-o adevărată scenă. Iar dacă până acum Mika era cel care obișnuia să fie în centrul atenției la astfel de evenimente, de această dată mireasa pare să-i fi furat complet rolul.

Mika și mireasa/foto: TikTok

Invitații se bucură de spectacol, iar imaginile surprind atmosfera incendiară de la petrecere. Mireasa dansează, zâmbește și pare să se simtă mai bine ca niciodată. Pentru ea, momentul pare să fie unul de distracție pură, însă în mediul online nu toată lumea a privit imaginile cu aceiași ochi.

Mai mulți utilizatori au considerat că dansul miresei a fost prea intens și că apropierea de violonist a depășit ceea ce unii consideră potrivit pentru o femeie aflată chiar în ziua nunții. De aici au pornit și discuțiile din comentarii, unde internauții au analizat fiecare secundă din videoclip.

„Propun ca mirele sa primesca 75% din dar si mireasa 25”, „Vorba aia : te înșeală și cu tine de mână ”, „Divort, singura varianta”, „Clar lipsa de respect. Pentu sotu ei eu sincer acolo o lăsăm și gata”, „A cam exagerat mireasa cu dansul, prea aproape dansa, dar ei știu mai bine poate așa vad ei distracția.”, au fost doar câteva comentarii apărute în online.

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