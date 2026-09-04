Anna și pensionarul de pe Transfăgărășan și-au asumat relația. A uitat că e însurat: ”Frumusețea ta divină”

Pensionarul care a incendiat internetul după ce a fost surprins pe Transfăgărășan scrijelind numele „Anna” pe o piatră nu este doar un bătrân sentimental care a vrut să impresioneze o femeie.

Imaginile cu el desenând o inimă direct pe stâncă au fost considerate vandalism, iar autoritățile din Argeș au anunțat că verifică incidentul. Deși mulți au crezut că episodul se va opri aici, povestea a continuat să se extindă, iar bărbatul a devenit un personaj urmărit atent pe rețelele sociale.

Anna și pensionarul de pe Transfăgărășan și-au asumat relația

Identitatea Annei a fost aflată rapid. Tânăra este refugiată din Ucraina, venită în România în 2022 împreună cu fiul ei, în timp ce soțul a rămas în țară, înrolat în armată. În România, Anna lucrează ca instructor de fitness și manichiuristă, iar imaginile apărute ulterior în presă îi arată pe ea și pensionar în vacanțe împreună, inclusiv în Croația. Fotografiile îi surprind ca un cuplu în toată regula, deși ambii sunt căsătoriți. Relația lor a fost prezentată public drept extraconjugală, pe baza imaginilor și informațiilor confirmate.

”Frumusețea ta divină”

După scandalul de pe Transfăgărășan, bărbatul nu s-a retras din atenția publică. Din contră, a revenit pe Instagram cu declarații și mai teatrale, semn că povestea nu doar că nu s-a stins, ci continuă să se aprindă.

Comentariul care a reaprins discuțiile este deja celebru:

„În primul rând, tu știi deja și simți că ești universul însuși, iar noi ceilalți suntem doar niște stele menite să-ți admire frumusețea divină. În al doilea rând, oricine a fost lângă tine cu promisiuni false și vorbe goale nu merită să trăiască sau să fie numit ființă umană.”

Totuşi, Anna a decis să-i ofere un răspuns casul, însă cu destulă tentă pentru ca fapta să-i atragă din nou pe curioşii care urmăresc această idilă. „Serialul” nu pare să se apropie de final, mai ales că pensionarul continuă să-i comenteze Annei pe Instagram, cu aceeași intensitate care l-a făcut viral.

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