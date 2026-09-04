A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls

John Halls a trăit două vieți profesionale la care milioane de oameni nici nu îndrăznesc să viseze. Crescut în academia lui Arsenal, fostul fundaș a împărțit vestiarul cu Thierry Henry, Patrick Vieira și Dennis Bergkamp în perioada legendarei echipe „Invincibles”, a jucat fotbal profesionist și a reprezentat Anglia la nivel Under-20. Accidentările i-au încheiat însă cariera la numai 30 de ani. La doar șase zile după retragere, Halls avea deja o profesie complet diferită: devenise model. Au urmat Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, prezentări la Milano și ședințe foto în întreaga lume. Într-un amplu interviu pentru GOAL, britanicul povestește cum a trecut de la stadioane la podiumurile de modă, cât de dură este această industrie, ce bani poate câștiga un model și de ce succesul nu l-a ferit de singurătate și depresie.

A crescut la Arsenal și a ajuns lângă Thierry Henry și Dennis Bergkamp

Pentru cei mai mulți oameni, îndeplinirea unui singur vis ar fi suficientă. Unii visează să devină sportivi profesioniști, alții să ajungă în industria modei. Ambele lumi sunt extrem de competitive, iar numărul celor care reușesc să ajungă în vârf este foarte mic. John Halls a reușit însă să le trăiască pe amândouă.

Fundașul a fost considerat suficient de talentat pentru a reprezenta Anglia la nivel Under-20 și a crescut în celebra academie Hale End a lui Arsenal. A ajuns apoi în preajma unor legende precum Thierry Henry, Patrick Vieira și Dennis Bergkamp, făcând parte din lotul lui Arsenal din perioada celebrei echipe „Invincibles”.

Halls a bifat trei apariții pentru prima echipă a lui Arsenal, după care a evoluat pentru alte zece cluburi și a cunoscut toate cele patru eșaloane ale English Football League. Accidentările aveau însă să-i schimbe complet viața.

Fusese model încă din copilărie, dar a ales fotbalul

Astăzi în vârstă de 44 de ani, Halls povestește că legătura lui cu modellingul începuse, de fapt, cu mult înainte de Arsenal.

„Povestea cu modellingul este una ciudată, pentru că am fost model când eram copil. Am făcut modelling pe la opt, nouă, zece, unsprezece ani. Apoi am semnat cu Arsenal și i-am spus mamei mele: «Ascultă, nu mai vreau să fac modelling». Dar îmi mersese foarte bine.”

Ajunsese chiar într-un videoclip al lui Kylie Minogue.

„Am apărut într-unul dintre videoclipurile lui Kylie Minogue. Trebuia să am și o scenă în care dansam, dar filmările au continuat până pe la patru dimineața, în Camden. Cred că scena mea urma pe la cinci și i-am spus: «Tată, vreau să merg acasă». Eram doar un copil. Tata mi-a spus: «Bine, mergem acasă». Dar apar la începutul videoclipului lui Kylie Minogue.”

Fotbalul a câștigat atunci lupta cu moda. Peste aproape două decenii, situația avea să se inverseze.

Opt agenții de modelling i-au spus nu

Spre finalul carierei, accidentările deveniseră tot mai dese, iar Halls începuse să se gândească la ce avea să facă după fotbal.

„Cred că aveam vreo 28 de ani și exista în mine o parte puțin egoistă care spunea: «Dacă totul merge prost, mă duc și mă fac model».”

Sora lui l-a încurajat să încerce. În perioada în care avea probleme la tendonul lui Ahile, aceasta i-a sugerat să meargă pur și simplu la marile agenții londoneze și să se prezinte.

Așa a și făcut.

„Am intrat în toate agențiile, în cele opt mari agenții din Londra, și toate mi-au spus nu, cu excepția ultimei. Ultima a spus: «Poate, dar care este situația ta?». Le-am spus că mai am un an de fotbal. Mi-a spus: «Întoarce-te peste un an și poate discutăm».”

Numai că acel an avea să-i aducă sfârșitul carierei sportive.

O femeie l-a oprit într-un mall și totul s-a schimbat

Accidentarea la tendonul lui Ahile l-a obligat în cele din urmă să se retragă la numai 30 de ani. Au urmat câteva zile foarte grele:

„Tendonul lui Ahile m-a terminat și m-a făcut să mă retrag. Am avut literalmente cinci zile până la ultimul salariu și mi-am plâns de milă.”

Apoi s-a întâmplat ceva aproape cinematografic. Halls se plimba prin centrul comercial Westfield când o femeie s-a apropiat de el. Era Sarah Vickery, cea care avea să-i devină agentă și cu care lucrează și astăzi.

„A venit la mine și mi-a spus: «Te cunosc de undeva? Ești model?». I-am spus: «Nu, dar cred că am trecut pe la agenția ta cu ceva timp în urmă». Iar ea a spus: «Perfect, vino mâine, facem niște fotografii de test și vedem ce se întâmplă».”

A doua zi a mers la o ședință foto în Shoreditch. Fotografiile au convins agenția imediat:

„Au spus: «Perfect, vrem să semnăm cu tine». Asta a fost. Am semnat. Și, dintr-odată, la șase zile după ce mă retrăsesem, eram model.”

Încrederea fotbalistului l-a ajutat în fața camerelor

Trecerea de la gazon la studioul foto s-a produs surprinzător de natural. Halls consideră că viața de fotbalist profesionist îi oferise deja una dintre calitățile esențiale pentru modelling: încrederea în sine.

„Absolut. Fotbaliștii au încrederea aceea că pot face orice. Adică majoritatea fotbaliștilor probabil cred că pot juca golf, baschet, tenis. Știi ce vreau să spun? Suntem cam așa. Ne-a fost insuflat lucrul acesta. Așa că încrederea m-a ajutat.”

Experiența din copilărie îi oferea deja câteva noțiuni despre modelling, însă lumea modei pentru adulți era complet diferită.

În schimb, camerele și oamenii din jurul platoului nu îl intimidau.

„Ajungi pe platou și stai în fața a 20 sau 50 de persoane, dar nu era diferit de a fi în fața mulțimilor. Lucrul înfricoșător era să ieși în fața a 30.000 de suporteri, nu să ai 15 oameni în spatele camerei.”

Și controlul corpului dobândit în sport s-a dovedit util. Un fotbalist profesionist știe cum să-și controleze postura și mișcările, iar Halls a putut transfera această abilitate în fața aparatului foto.

Partea mai delicată: ședințele foto în lenjerie intimă

Exista totuși o situație în care experiența de pe stadion nu îl putea ajuta prea mult: momentul în care trebuia să pozeze în lenjerie intimă în fața unei echipe întregi.

„Asta a fost întotdeauna puțin ciudat. Când ești doar în chiloți și sunt vreo 20 de oameni care se uită la tine, este puțin înfricoșător.”

Faptul că venise din sport îl ajuta însă și aici.

„Din fericire, ca fotbaliști, suntem aproape întotdeauna în formă. Iar asta s-a transferat și în cariera mea de model. M-am menținut în formă, așa că am avut mereu încredere în corpul meu. Dar, da, slipurile acelea mici au fost întotdeauna o chestie puțin ciudată.”

Nebunia de la castingul Armani: sute de modele și un sprint de 100 de metri

Halls avea să ajungă ulterior să lucreze pentru nume uriașe precum Giorgio Armani și Dolce & Gabbana.

Prima întâlnire cu lumea Armani i-a rămas însă întipărită în memorie.

„Îmi amintesc când am mers prima dată la un casting Armani. Dacă ai văzut vreodată un casting Armani la Milano, este o nebunie. Sunt sute, poate mii de băieți care așteaptă în fața unor porți pe care scrie Giorgio Armani.”

După două sau trei ore de așteptare, porțile începeau să se deschidă.

Și atunci începea cursa.

„Porțile se deschid încet și eu eram complet confuz, mă întrebam ce se întâmplă. Iar când s-au deschis, toți băieții au început să alerge, pentru că este practic un sprint de vreo 100 de metri până în fața cozii.”

Motivul era simplu. Cine rămânea în spate putea aștepta alte trei ore înainte să ajungă în fața lui Giorgio Armani.

„Toți au început să fugă și eu mă întrebam: «Ce se întâmplă?». Mi-am zis că sunt terminat, o să rămân ultimul. Așa că am scos coatele și am început să încerc să ajung în față.”

A ajuns să lucreze 15 ani pentru Armani

Cursa de la casting a meritat. Halls spune că a lucrat cu Armani timp de aproximativ 15 ani și că nu mai trebuie să treacă prin acele castinguri.

Pentru un model, să deschidă sau să închidă o prezentare a unui asemenea designer reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale carierei.

„Să defilezi pentru omul acela și să ieși primul este practic apogeul lumii modellingului. Evident, există reclame la parfumuri și campanii, dar să ieși primul într-o prezentare din Fashion Week sau să închizi show-ul, adică să ieși ultimul, este nivelul cel mai înalt.”

Relația îndelungată cu Armani este cu atât mai importantă pentru el cu cât loialitatea nu este tocmai o regulă în industria modei.

„Fac Armani, din fericire, de 15 ani. Și nu mai trebuie să fac acel casting. Din fericire.”

Din vestiarul unei echipe în singurătatea aeroporturilor

Succesul a venit însă cu un preț pe care fostul fotbalist nu îl anticipase. În fotbal fusese permanent înconjurat de coechipieri. Echipa călătorea împreună, mânca împreună și trăia într-un fel de bulă. Ca model, dintr-odată era singur:

„A fost foarte, foarte înfricoșător când am început. Îmi amintesc prima dată când m-am urcat singur într-un avion, când mergeam singur prin aeroporturi. Mă simțeam foarte singur și aveam impresia că toată lumea se uită la mine.”

Contrastul cu fotbalul era enorm:

„În mod normal eram 20 sau 30 de oameni și mergeam peste tot împreună. Eram într-o bulă, eram o echipă, făceam totul împreună.”

Acum putea fi trimis singur într-o altă țară, unde urma să întâlnească a doua zi 15 oameni pe care nu îi mai văzuse niciodată.

Șase săptămâni la Paris, alte șase la New York și nimeni apropiat alături

La începutul carierei, modelele sunt adesea trimise pentru perioade mai lungi în marile capitale ale modei pentru a cunoaște fotografi, clienți și agenți. Pentru Halls au urmat perioade de câte șase săptămâni la Paris și New York:

„Era o perioadă foarte, foarte singuratică.”

Mai greu era faptul că nu obișnuia să ceară ajutor.

„Nu prea aveam nici prieteni. Era foarte singuratic. Nu aveam pe nimeni către care să mă îndrept. Nici nu aș fi cerut ajutor cuiva. Așa fuseserăm crescuți. Și a fost o perioadă foarte, foarte grea.”

Treptat s-a obișnuit cu noua viață și a început să se bucure de ea. Dar după aproximativ trei ani, problemele acumulate au ieșit la suprafață.

Succes în Londra, dar singurătate și depresie

Halls își amintește momentul în care a realizat că, profesional, lucrurile mergeau foarte bine, dar psihic situația era complet diferită.

„Cred că după vreo trei ani m-a lovit ceva ca un zid: «Doamne, îmi merge foarte bine la Londra, dar nu știu ce se întâmplă cu mine, pentru că sunt atât de singur, sunt atât de deprimat».”

În cele din urmă a cerut ajutor specializat:

„Am mers la un psihiatru și am lucrat la toate lucrurile acestea. Dar, da, la momentul respectiv a fost ceva foarte înfricoșător și necunoscut.”

În modelling poți fi vedetă astăzi și șomer peste două săptămâni

O altă diferență uriașă față de fotbal era siguranța financiară. Un fotbalist aflat sub contract își primește salariul chiar dacă este accidentat sau stă pe banca de rezerve. Un model este plătit numai dacă primește proiecte. Halls descrie această realitate fără menajamente.

„Spun mereu că viața unui model care lucrează este o viață foarte, foarte bună. Viața unui model care nu lucrează nu este atât de frumoasă.”

Problema este că distanța dintre cele două situații poate fi extrem de mică.

„Oricât de bun și de ocupat ai fi ca model, ești tot la două săptămâni distanță de a deveni un model fără muncă, pentru că aflăm despre proiecte poate cu două săptămâni înainte, trei dacă avem noroc.”

Halls dă chiar propriul exemplu:

„Practic, de săptămâna viitoare sunt șomer. Mai am unul sau două proiecte și atât.”

Telefonul agentului poate însemna următorul salariu. Tăcerea lui poate însemna că nu intră niciun ban.

Cât câștigă, de fapt, un model

Sumele din modelling diferă enorm. Halls explică faptul că tariful depinde de notorietatea modelului, tipul proiectului, brand și modul în care vor fi utilizate imaginile.

„Există o scară foarte largă. Agentul face multă muncă pentru tine, dar evident există diferite categorii de modele. Eu pot cere tariful acesta, alt model poate cere alt tarif.”

Un model poate accepta, de exemplu, un proiect pentru 10.000 de lire, în timp ce altul poate solicita 20.000 pentru aceeași categorie de muncă. Odată acceptat tariful, acela este contractul.

De la 500 la 7.000 de lire pentru fotografiile unui magazin online

Există mai multe categorii de proiecte. Fotografiile pentru magazine online, cunoscute în industrie drept e-commerce, sunt printre cele mai comune. Halls spune că tarifele au scăzut față de perioada în care și-a început cariera deoarece astăzi există mult mai multe modele disponibile. Diferențele rămân însă spectaculoase:

„Poți face acum un proiect e-commerce pentru 500 de lire sau îl poți face pentru 7.000.”

Este vorba despre fotografiile clasice întâlnite pe site-urile magazinelor, unde modelul apare într-o poziție relativ simplă pentru prezentarea hainelor. Pentru lookbook-uri tarifele cresc, iar pentru campaniile publicitare modelele pot cere sume considerabil mai mari.

Contează și perioada în care compania are dreptul să folosească fotografia. O campanie poate avea drepturi pentru 12 sau 18 luni, iar dacă brandul dorește ulterior să refolosească materialele, modelul trebuie plătit din nou.

Poți defila la Milano și să te întorci acasă fără niciun ban

Paradoxal, podiumurile spectaculoase ale marilor Fashion Weeks nu sunt întotdeauna cele care aduc cei mai mulți bani. Pentru modelele tinere, participarea la prezentări poate însemna mai degrabă expunere decât profit.

„Dacă sunt plătiți pentru runway, au noroc.”

Un model poate petrece o săptămână la Milano, poate merge la castinguri, poate plăti hotelul și toate celelalte cheltuieli, iar la final să fie fericit dacă măcar nu a pierdut bani.

„Dacă pleacă din Milano pe zero, sunt norocoși.”

Modelele consacrate sau cele angajate exclusiv pot câștiga însă câteva mii de lire sau chiar mai mult.

Marele premiu din modelling? Reclama la parfum

Există însă un tip de contract pe care aproape orice model îl visează: campania pentru un parfum.

„Parfumul era, de obicei, marele premiu. Ăla este băiatul cel mare. Vrei bani? Vrei o campanie de parfum.”

Motivul este vizibil în orice aeroport internațional. Reclamele uriașe pentru parfumuri sunt expuse luni întregi și în numeroase țări, ceea ce înseamnă contracte importante pentru imagine.

„Dacă vezi pe cineva prin aeroporturi într-o reclamă la parfum, poți fi sigur că a luat ceva bani.”

John Halls spune că încă așteaptă acel contract.

Dar după un traseu care l-a purtat de la academia lui Arsenal și vestiarul unei echipe cu Thierry Henry, Patrick Vieira și Dennis Bergkamp până la podiumurile Giorgio Armani, un asemenea ultim capitol nu ar mai reprezenta chiar o surpriză.

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