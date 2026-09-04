De ce nu-ți poți scoate unele melodii din cap. Ce se întâmplă, de fapt, în creier

Aproape tuturor ni s-a întâmplat ca o melodie sau doar câteva versuri să se repete în minte ore întregi, chiar dacă muzica nu se mai aude. Fenomenul este atât de răspândit încât oamenii de știință l-au studiat pentru a afla de ce anumite cântece ne rămân „blocate” în cap și, mai ales, cum putem scăpa de ele.

Fenomenul este cunoscut drept „earworm”, iar cercetătorii îl numesc „imaginație muzicală involuntară”. Practic, creierul reproduce spontan o melodie sau un fragment al acesteia fără ca noi să încercăm în mod conștient să ni-l amintim.

Cel mai important factor care determină apariția fenomenului este unul simplu: faptul că am ascultat recent melodia respectivă, explică Kelly Jakubowski, profesor de psihologia muzicii la Universitatea Durham, pentru The Washington Post.

Repetiția joacă și ea un rol important. Un studiu în care participanții au ascultat de mai multe ori melodii pe care nu le cunoșteau anterior a arătat că, pe măsură ce expunerea creștea, exista o probabilitate mai mare ca muzica să le revină ulterior în minte.

Ce au în comun melodiile care ne rămân în cap

Nu toate cântecele au însă aceeași capacitate de a se fixa în memorie. Cercetările arată că melodiile care ne rămân în cap tind să aibă un ritm mai alert și să fie relativ simple, scurte și repetitive. De asemenea, sunt ușor de fredonat.

Linia melodică este deseori previzibilă, dar poate conține și anumite elemente sau schimbări neașteptate care o fac suficient de interesantă pentru a fi memorată.

Refrenele sunt deosebit de predispuse să rămână în minte tocmai pentru că reprezintă, de obicei, partea cea mai repetitivă a unei melodii.

Fenomenul poate apărea inclusiv în cazul muzicii instrumentale, însă este întâlnit mai frecvent la cântecele cu versuri.

Cum poți să scapi de melodia care se repetă în minte

Melodiile tind să ne apară în minte și în momentele în care atenția nu este foarte solicitată, cum ar fi atunci când facem duș sau conducem și mintea începe să rătăcească.

Dacă repetarea cântecului devine enervantă, una dintre cele mai utilizate metode este să asculți sau să te gândești la o altă melodie. Explicația este că este dificil ca două cântece să ocupe simultan aceleași resurse cognitive.

O altă variantă poate fi să asculți melodia până la capăt, deoarece există indicii că finalizarea ei poate ajuta creierul să iasă din bucla repetitivă.

Oamenii de știință au testat chiar și o metodă mai neobișnuită: mestecatul gumei. Un studiu de mici dimensiuni a indicat că acesta poate reduce apariția melodiilor involuntare, deoarece implică mușchii și mecanismele folosite și atunci când „cântăm” în minte.

Poate ajuta și o activitate care solicită atenția sau o conversație cu altcineva. Totuși, cercetătorii subliniază că melodiile care ne rămân în cap nu sunt întotdeauna neplăcute. De cele mai multe ori, oamenii descriu experiența drept plăcută sau neutră.

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