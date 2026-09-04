Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru luna septembrie, iar veștile sunt clare: Bucureștiul scapă de caniculă abia după weekendul care urmează.

Conform datelor afișate în prognoza extinsă, ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026, va fi ultima în care temperaturile ating pragul extrem de 35 de grade Celsius, cu o minimă nocturnă de 19 grade. Este cea mai fierbinte zi din toată luna, marcată în calendarul meteo ca vârful valului de căldură care a dominat începutul lui septembrie.

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie

După această zi toridă, valorile termice încep să scadă treptat. Duminică, 6 septembrie, maxima coboară la 32 de grade, iar de luni, 7 septembrie, se stabilizează în jurul a 29–30 de grade, semn că aerul tropical care a sufocat Capitala se retrage. Meteorologii indică o răcire constantă, cu temperaturi diurne tot mai blânde și nopți mai răcoroase, apropiate de valorile normale pentru începutul toamnei.

Cum va fi vremea în septermbrie. Foto: Accuweather

Pe ce dată scăpăm de caniculă

În a doua jumătate a lunii, între 15 și 20 septembrie, prognoza arată o alternanță de zile cu ploi și perioade însorite, cu maxime de 24–28 de grade. După data de 20 septembrie, vremea se stabilizează complet, iar temperaturile scad sub 26 de grade, semn că toamna își intră în drepturi. Spre finalul lunii, valorile diurne ajung la 24–25 de grade, iar minimele nocturne coboară până la 11–12 grade, potrivit graficului meteo.

Astfel, conform estimărilor Accuweather, canicula se încheie oficial pe 5 septembrie, iar Bucureștiul intră într-o perioadă de vreme plăcută, cu zile calde, dar fără disconfort termic. După o vară prelungită și un început de septembrie fierbinte, Capitala se pregătește pentru o tranziție lentă către toamnă, cu temperaturi ideale pentru activități în aer liber și o atmosferă mai respirabilă.

CITEŞTE ŞI: Se anunță o iarnă atipică în Europa. Meteorologii au făcut primele estimări

Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls
A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls
Câte episoade are sezonul 10 Insula Iubirii, de fapt. Pe ce dată va fi marea finală
Câte episoade are sezonul 10 Insula Iubirii, de fapt. Pe ce dată va fi marea finală
Cum faci cel mai bun bulion de casă. Ingredientul secret pe care trebuie să îl adaugi în borcan
Cum faci cel mai bun bulion de casă. Ingredientul secret pe care trebuie să îl adaugi în borcan
Nuntă la 10.000 de metri, cu rochie din hârtie igienică! Mireasa a rămas mască atunci când a aflat ce-i pregătise echipajul
Nuntă la 10.000 de metri, cu rochie din hârtie igienică! Mireasa a rămas mască atunci când a aflat ce-i pregătise echipajul
De ce nu-ți poți scoate unele melodii din cap. Ce se întâmplă, de fapt, în creier
De ce nu-ți poți scoate unele melodii din cap. Ce se întâmplă, de fapt, în creier
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Gandul.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Mediafax
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Gandul.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.