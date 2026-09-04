Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru luna septembrie, iar veștile sunt clare: Bucureștiul scapă de caniculă abia după weekendul care urmează.

Conform datelor afișate în prognoza extinsă, ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026, va fi ultima în care temperaturile ating pragul extrem de 35 de grade Celsius, cu o minimă nocturnă de 19 grade. Este cea mai fierbinte zi din toată luna, marcată în calendarul meteo ca vârful valului de căldură care a dominat începutul lui septembrie.

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie

După această zi toridă, valorile termice încep să scadă treptat. Duminică, 6 septembrie, maxima coboară la 32 de grade, iar de luni, 7 septembrie, se stabilizează în jurul a 29–30 de grade, semn că aerul tropical care a sufocat Capitala se retrage. Meteorologii indică o răcire constantă, cu temperaturi diurne tot mai blânde și nopți mai răcoroase, apropiate de valorile normale pentru începutul toamnei.

Pe ce dată scăpăm de caniculă

În a doua jumătate a lunii, între 15 și 20 septembrie, prognoza arată o alternanță de zile cu ploi și perioade însorite, cu maxime de 24–28 de grade. După data de 20 septembrie, vremea se stabilizează complet, iar temperaturile scad sub 26 de grade, semn că toamna își intră în drepturi. Spre finalul lunii, valorile diurne ajung la 24–25 de grade, iar minimele nocturne coboară până la 11–12 grade, potrivit graficului meteo.

Astfel, conform estimărilor Accuweather, canicula se încheie oficial pe 5 septembrie, iar Bucureștiul intră într-o perioadă de vreme plăcută, cu zile calde, dar fără disconfort termic. După o vară prelungită și un început de septembrie fierbinte, Capitala se pregătește pentru o tranziție lentă către toamnă, cu temperaturi ideale pentru activități în aer liber și o atmosferă mai respirabilă.

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