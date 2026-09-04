Cum păstrezi pâinea ca să nu mucegăiască repede. Greșeala pe care mulți o fac acasă

Cum păstrezi pâinea ca să nu mucegăiască repede. Greșeala pe care mulți o fac acasă
Sursa foto: Shutterstock
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Pâinea poate începe să mucegăiască după numai câteva zile, mai ales dacă este păstrată într-un mediu cald și umed. Modul în care o depozităm poate însă să-i prelungească durata de viață. Punga, cutia de pâine, frigiderul sau congelatorul nu dau aceleași rezultate, iar metoda potrivită depinde inclusiv de tipul pâinii.

Păstrarea pâinii presupune găsirea unui echilibru între două probleme: uscarea și apariția mucegaiului. Prea multă umiditate favorizează mucegaiul, în timp ce expunerea excesivă la aer face ca pâinea să se usuce.

Din acest motiv, nu există neapărat o singură metodă potrivită pentru toate tipurile de pâine.

Pentru pâinea cu o coajă crocantă, expertul în panificație Andrew Janjigian recomandă o metodă extrem de simplă: după ce pâinea a fost tăiată, aceasta poate fi păstrată cu partea tăiată în jos, pe un tocător, relatează The Washington Post.

În acest fel, miezul expus este protejat de uscarea rapidă, în timp ce coaja își poate păstra mai bine textura.

Situația este diferită în cazul pâinii moi, inclusiv al sortimentelor pentru sandvișuri. Acestea pot fi păstrate într-o pungă, deoarece obiectivul principal este împiedicarea pierderii umidității.

Există însă și un dezavantaj: o pungă de plastic poate reține umezeala și, mai ales într-o bucătărie călduroasă, poate favoriza apariția mucegaiului.

Este bine să păstrezi pâinea în frigider?

Introducerea pâinii în frigider pare una dintre cele mai evidente soluții atunci când vrem să împiedicăm apariția mucegaiului. Problema este că temperaturile scăzute au un alt efect nedorit.

Frigiderul poate încetini dezvoltarea mucegaiului, însă accelerează procesul prin care pâinea se învechește și devine tare.

Fenomenul este legat de modificările suferite de amidon după coacere, iar acestea se produc mai rapid la temperaturile din frigider.

Din acest motiv, dacă pâinea urmează să fie consumată în câteva zile, păstrarea la temperatura camerei este în general preferabilă pentru menținerea texturii.

Există însă și excepții. În perioadele foarte calde și umede, frigiderul poate deveni o soluție pentru a reduce riscul apariției rapide a mucegaiului, chiar dacă pâinea își va pierde mai repede textura inițială.

Congelatorul, soluția pentru pâinea păstrată mai mult timp

Dacă știi că nu vei consuma întreaga pâine în următoarele zile, congelarea este una dintre cele mai eficiente metode. Pâinea poate fi tăiată în felii înainte de congelare, astfel încât să poți scoate ulterior doar cantitatea de care ai nevoie.

Feliile pot fi introduse direct în prăjitorul de pâine, fără să fie necesară decongelarea întregii pâini.

Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, pâinea își poate păstra calitatea aproximativ trei luni în congelator.

Este important însă ca aceasta să fie bine ambalată înainte de congelare, pentru a evita uscarea și deteriorarea provocată de temperaturile foarte scăzute.

Ce trebuie să faci dacă pâinea a început să mucegăiască

Dacă pe o felie apare o pată de mucegai, îndepărtarea zonei afectate nu face restul pâinii sigur pentru consum.

Pâinea este un aliment poros, iar structurile microscopice ale mucegaiului pot pătrunde în interior chiar dacă nu sunt încă vizibile cu ochiul liber.

Din acest motiv, Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite recomandă aruncarea pâinii și a produselor de panificație atunci când apare mucegaiul.

Nu este recomandată nici mirosirea alimentului pentru a verifica dacă mai poate fi consumat, deoarece inhalarea sporilor poate provoca probleme respiratorii.

În schimb, pâinea care s-a întărit, dar nu prezintă urme de mucegai, nu trebuie neapărat aruncată. Poate fi folosită pentru pesmet, crutoane sau alte preparate.

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