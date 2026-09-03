Tim Cook a renunțat la conducerea Apple, dar va primi în continuare o avere. Cât va câștiga

Tim Cook a renunțat la conducerea Apple, dar va primi în continuare o avere. Cât va câștiga
Sursa foto: Profimedia
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Tim Cook a renunțat la funcția de CEO al Apple după 15 ani la conducerea gigantului american, însă nu părăsește compania și va continua să primească o remunerație de ordinul zecilor de milioane de dolari. Noul său rol de președinte executiv al consiliului de administrație vine cu un pachet financiar estimat la 47 de milioane de dolari.

Tim Cook a devenit președinte executiv al consiliului de administrație Apple la începutul lunii septembrie, după ce i-a predat funcția de CEO lui John Ternus, fostul șef al diviziei de inginerie hardware.

Pentru noul său rol, Cook va primi în anul fiscal 2027 un salariu de bază de două milioane de dolari și acțiuni cu o valoare-țintă de 45 de milioane de dolari, relatează The Guardian.

Jumătate dintre acțiunile acordate fostului CEO sunt condiționate de performanța companiei, în timp ce restul vor fi acordate în funcție de perioada petrecută în noua funcție.

Tim Cook va primi aproximativ 47 de milioane de dolari

Pachetul este mai mic decât remunerația pe care Cook o primea în calitate de director general. În 2025, acesta a câștigat peste 74 de milioane de dolari.

Chiar și după retragerea din funcția de CEO, Cook va continua însă să aibă un rol important în cadrul Apple. În calitate de președinte executiv, acesta se va concentra inclusiv asupra relațiilor companiei cu guvernele din întreaga lume și va continua să fie implicat în direcția strategică a gigantului tehnologic.

Cook a preluat conducerea Apple în 2011, după retragerea lui Steve Jobs. În cei 15 ani în care s-a aflat în fruntea companiei, valoarea de piață a Apple a crescut de la aproximativ 350 de miliarde de dolari la circa 4.700 de miliarde de dolari, potrivit publicației britanice.

Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 2.200% în aceeași perioadă.

Cât va câștiga John Ternus, noul CEO al Apple

Nici succesorul lui Cook nu va fi remunerat modest. John Ternus va avea un salariu anual de trei milioane de dolari și a primit un pachet de acțiuni cu o valoare-țintă de 55 de milioane de dolari.

Astfel, pachetul său financiar ajunge la aproximativ 58 de milioane de dolari, cu 11 milioane mai mult decât cel acordat lui Tim Cook. O parte mai mare din remunerația noului CEO este însă condiționată de performanța companiei.

Ternus lucrează la Apple din 2001 și a ocupat funcția de vicepreședinte pentru inginerie hardware. El a avut un rol important în dezvoltarea mai multor produse ale companiei și în trecerea computerelor Mac de la procesoarele Intel la cipurile dezvoltate de Apple.

Noul CEO preia conducerea într-o perioadă în care Apple valorează aproximativ 4.700 de miliarde de dolari și se confruntă cu presiunea de a recupera terenul pierdut în fața rivalilor în domeniul inteligenței artificiale.

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