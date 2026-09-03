Plajele din România care au fost premiate cu Blue Flag

În sezonul estival 2026, turiștii au la dispoziție cinci plaje din România care au primit certificarea internațională Blue Flag. Distincția este acordată plajelor care respectă criterii privind calitatea apei, siguranța turiștilor, protecția mediului și serviciile oferite. Cele cinci plaje se află în Năvodari, Eforie Sud și Olimp. În plus, o a șasea plajă, Dharma Beach din Eforie Sud, este inclusă în faza pilot a programului și se pregătește pentru evaluarea din 2027.

Plajele din România cu Blue Flag

Cinci plaje din România au primit certificarea internațională Blue Flag, una dintre cele mai cunoscute distincții acordate plajelor care respectă criterii stricte privind calitatea apei, siguranța turiștilor și protecția mediului.

Cele mai multe plaje certificate se află pe litoralul din Năvodari și Eforie Sud, iar una dintre ele este în Olimp. Lista pentru 2026 include:

Phoenicia Beach – Năvodari

Axxis Beach – Năvodari

Azur Beach – Eforie Sud

Citadel Beach – Eforie Sud

Phoenicia Blue View Beach – Olimp (Mangalia)

Pe lângă cele cinci plaje certificate, Dharma Beach din Eforie Sud este inclusă ca sit-pilot Blue Flag pentru sezonul 2026 și parcurge procesul necesar pentru obținerea certificării.

Ce înseamnă o plajă Blue Flag

Steagul Albastru (Blue Flag) este un program internațional de sustenabilitate, recunoscut la nivel mondial, care se acordă voluntar plajelor, porturilor de agrement și ambarcațiunilor turistice. Pentru a primi certificarea Blue Flag, acestea trebuie să îndeplinească un set complex de criterii privind protecția mediului, educația ecologică, siguranța și accesibilitatea. Administratorii trebuie să demonstreze că respectă criteriile aplicabile și să mențină aceste standarde pe toată perioada în care dețin certificarea.

Unul dintre obiectivele principale ale programului Blue Flag este să apropie oamenii de mediul înconjurător și să îi încurajeze să afle mai multe despre acesta. De aceea, pe lângă afișarea permanentă a informațiilor despre biodiversitate, ecosisteme și fenomene naturale specifice zonei, trebuie organizate și promovate activități de educație ecologică.

Pentru ca plajele, porturile de agrement și operatorii de turism nautic sustenabil să primească certificarea Blue Flag, aceștia trebuie să respecte criterii specifice referitoare la calitatea apei, informarea turiștilor, educația ecologică, siguranță și managementul mediului.

Criteriile pentru plajele Blue Flag

Criteriile pentru plajele Blue Flag sunt împărțite în mai multe categorii:

Educație ecologică și informarea turiștilor

Calitatea apei

Managementul mediului

Siguranță și servicii

Siguranță și servicii

Pentru ca o plajă să primească certificarea Blue Flag, trebuie să îndeplinească și mai multe condiții privind siguranța turiștilor:

Trebuie să existe un număr suficient de salvamari și/sau echipamente pentru salvarea persoanelor. În Irlanda, plajele Blue Flag trebuie să aibă salvamari în weekendurile din iunie, zilnic în iulie și august și în weekendurile din septembrie, cu excepția situațiilor în care evaluarea riscurilor realizată de Irish Water Safety stabilește altceva.

Pe plajă trebuie să existe echipamente de prim ajutor.

Trebuie să existe planuri de intervenție în cazul unor riscuri de poluare.

Utilizarea plajei și organizarea evenimentelor trebuie gestionate astfel încât să fie prevenite conflictele și accidentele.

Trebuie luate măsuri de siguranță pentru protejarea turiștilor.

Pe plajă ar trebui să existe o sursă de apă potabilă.

Cel puțin o plajă Blue Flag din fiecare municipalitate trebuie să ofere acces și facilități pentru persoanele cu dizabilități fizice.

Cele 6 țări care dețin aproape 70% dintre cele mai bune plaje din lume

În fiecare an, Fundația pentru Educație de Mediu acordă certificarea Blue Flag, unul dintre cele mai cunoscute standarde internaționale pentru calitatea zonelor de coastă, plajelor, porturilor de agrement și ambarcațiunilor turistice care îndeplinesc criterii stricte privind curățenia apei, siguranța, protecția mediului și accesibilitatea. În 2026, 5.274 de obiective din 53 de țări au primit certificarea: 4.371 de plaje, 745 de porturi de agrement și 158 de ambarcațiuni turistice.

Deși cele 53 de țări acoperă numeroase regiuni ale lumii, datele arată că 68,6% dintre obiectivele certificate Blue Flag se află în doar șase țări. Spania ocupă primul loc, cu 794 de obiective certificate, urmată de Grecia, cu 658, Turcia, cu 628, Italia, cu 612, Franța, cu 488, și Portugalia, cu 438. Cifrele arată ponderea importantă pe care o au țările europene în clasamentul destinațiilor certificate Blue Flag.

Cele 794 de obiective din Spania includ 676 de plaje, 112 porturi de agrement și șase ambarcațiuni turistice, datorită litoralului său de la Oceanul Atlantic și Marea Mediterană. Grecia are 658 de obiective certificate: 624 de plaje, 17 porturi de agrement și 17 ambarcațiuni turistice, răspândite atât pe litoralul continental, cât și pe numeroasele insule ale țării.

Turcia, care se întinde atât în Europa, cât și în Asia, are 580 de plaje certificate, 30 de porturi de agrement și 18 ambarcațiuni turistice. Numărul mare de plaje certificate face din această țară una dintre destinațiile importante pentru vacanțele la mare.

În afara primelor șase țări, Croația are 111 obiective certificate de-a lungul coastei Adriaticii. Danemarca are 156 de certificări Blue Flag, în timp ce Țările de Jos se remarcă prin cele 147 de porturi de agrement certificate. În America, Mexicul este țara cu cele mai multe certificări, având 103 plaje și 43 de ambarcațiuni turistice certificate Blue Flag, de-a lungul coastelor sale de la Oceanul Pacific și Marea Caraibilor.

Este important de precizat că Blue Flag nu reprezintă un clasament al plajelor. Nu există un loc întâi, al doilea sau al zecelea. O plajă, un port de agrement sau o ambarcațiune primește certificarea dacă îndeplinește criteriile stabilite.

Certificarea arată că obiectivul respectiv a fost evaluat în funcție de un set de standarde internaționale care acoperă aspecte precum calitatea apei, gestionarea deșeurilor, protecția mediului, serviciile de salvamar și accesibilitatea.

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