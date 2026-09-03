Octombrie este o lună potrivită pentru o escapadă în Europa, mai ales dacă vrei să eviți aglomerația și prețurile din sezonul de vârf. În unele locuri este încă suficient de cald pentru plimbări și seri petrecute afară, în timp ce în altele vremea este deja rece și ai nevoie de haine mai groase. Iată care sunt cele mai ieftine destinații din Europa pentru o vacanță în luna octombrie.

Cum să călătorești ieftin

Călătorește în extrasezon

Dacă ai posibilitatea să fii flexibil în privința perioadei în care călătorești, evită vacanțele școlare și sezonul de vârf din timpul verii. Europa este mult mai ieftină în perioadele de tranziție dintre sezoane și chiar mai ieftină în extrasezon.

Primăvara (martie-mai) și începutul toamnei (septembrie/octombrie) sunt încă însorite în multe zone din Europa, iar dacă îți place frigul, poți alege noiembrie sau ianuarie.

Evită zona euro

Țările care au adoptat euro sunt, în general, mai scumpe decât cele care și-au păstrat propria monedă.

Indiferent unde călătorești, de multe ori este mai ieftin să retragi bani de la un bancomat din străinătate decât să schimbi bani la o casă de schimb valutar. Economisește fiecare ban!

Evită centrele capitalelor

Capitalele tind să fie cele mai scumpe zone dintr-o țară. Din păcate, acestea pot fi și locurile în care se întâmplă cele mai multe lucruri.

Deși toate destinațiile din această listă vor fi mult mai ieftine decât Londra, dacă vrei cu adevărat un weekend ieftin în Europa, încearcă să eviți capitalele. Desigur, există și câteva excepții, dar, ca regulă generală, poți alege un oraș mai liniștit, mai puțin turistic și cu o atmosferă mai locală.

Locuri ieftine de vizitat în Europa în octombrie

Croația

Apele foarte limpezi, arhitectura, câmpurile de lavandă și fructele de mare proaspete sunt câteva dintre lucrurile care te vor face să te îndrăgostești de Croația.

Pentru un sejur ieftin în Croația, evită Dubrovnik. În schimb, poți încerca orașele preferate de turiștii cu buget

Cehia

Deși prețurile au crescut în ultimii ani, Cehia este în continuare foarte ieftină în comparație alte orașe europene. Centrul orașului Praga este destul de turistic, așa că trebuie să fii atent unde alegi să mănânci, deoarece poate fi semnificativ mai ieftin să explorezi zonele de la periferie.

Portugalia

Fiind una dintre cele mai ieftine țări din Europa care folosesc euro, Portugalia, cunoscută pentru zonele sale de surfing, poate fi vizitată și cu un buget redus. Lisabona este un oraș destul de accesibil, iar Algarve poate fi o destinație de plajă la prețuri rezonabile. Pentru o escapadă ieftină în oraș, poți încerca Porto, iar pentru o vacanță ieftină la mare, coasta de vest a Portugaliei.

Ungaria

Ungaria este un loc bun de început dacă ești în căutarea unei destinații ieftine în Europa. Cazarea, mâncarea și transportul sunt accesibile, chiar și în Budapesta, capitala țării, care este o destinație bună și ieftină pentru un city break în Europa. Ungaria găzduiește și cel mai mare lac din Europa, Lacul Balaton, dacă ești în căutarea unei vacanțe în natură.

Polonia

O destinație din Europa care este adesea trecută cu vederea. Are unele dintre cele mai frumoase zone rurale, băutură și mâncare bună. Trebuie neapărat să încerci pierogi dacă ajungi în Polonia. Varșovia și Cracovia sunt orașe accesibile, dar pentru un weekend și mai ieftin poți încerca orașele Poznań, Wrocław sau Gdańsk.

Bulgaria

Considerată cea mai ieftină țară din Europa, Bulgaria nu putea lipsi din această listă de destinații accesibile. Are orașe frumoase pe litoralul Mării Negre, trasee de drumeție în munți și o istorie culturală bogată. Un weekend în Sofia sau o vacanță la mare în Varna sună ca o alegere potrivită pentru o escapadă.

Moldova

Fiind cea mai puțin vizitată țară din Europa, Moldova îți permite să descoperi locurile sale fără aglomerație.Bucătăria locală și vinurile sunt accesibile, ceea ce o face o alegere potrivită pentru cei care călătoresc cu un buget redus.

Muntenegru

Drumeții, ape limpezi și fructe de mare proaspete, această țară mică are multe de oferit. Poți alege Muntenegru dacă vrei o vacanță mai puțin aglomerată și mai ieftină, cu o experiență asemănătoare celei din Croația.

Orice destinație ai alege din Europa, asigură-te că nu te cazezi în centrul orașului, dacă vrei o vacanță ieftină. De asemenea, o idee ar fi să nu îți iei toate mesele în oraș, ci să alegi o cazare cu bucătărie, care îți permite să economisești mulți bani, gătindu-ți micul dejun și cina acasă.

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