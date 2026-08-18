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Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație

De: David Ioan 18/08/2026 | 14:50
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație
Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare. Voluntarii au o singură obligație. Foto: Pixabay
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Un restaurant de familie de pe insula siciliană Levanzo caută voluntari dispuși să lucreze în bucătărie în schimbul cazării de tip glamping, al unei băi private și al celor trei mese zilnice. Șederea poate varia între două și 12 săptămâni, în funcție de disponibilitatea candidaților și de acordul cu gazdele.

Oferta, promovată prin platforma Worldpackers, este prezentată ca o experiență de vară pentru cei interesați de gastronomia tradițională și de ritmul de viață local. Voluntarii sunt găzduiți într-un cort de glamping amenajat, iar echipa are acces la o baie privată. Micul dejun, prânzul și cina sunt incluse, însă transportul până în Italia, asigurarea, eventualele costuri de viză și deplasările locale rămân în sarcina participanților.

Vacanţă de 12 săptămâni pe o insulă siciliană, fără costuri de cazare

În schimbul acestor beneficii, voluntarii trebuie să lucreze 25 de ore pe săptămână. Activitățile includ ajutor în bucătărie, pregătirea meselor pentru clienți și participarea la servirea preparatelor. Restaurantul, situat într-o zonă liniștită a insulei, se concentrează pe preparate din fructe de mare și paste organice, servite la o masă comună.

Oferta nu este disponibilă pentru cupluri sau persoane care doresc să vină împreună, iar candidații trebuie să aibă cunoștințe intermediare de italiană sau un nivel de bază de engleză. Sunt apreciate atitudinea pozitivă, disciplina și disponibilitatea de a munci.

Voluntarii au o singură obligație

Experiența este gândită și ca o perioadă de „detox digital”, deoarece spațiul de cazare nu dispune de Wi-Fi. Lipsa conexiunii la internet poate fi un avantaj pentru cei care vor să se deconecteze, dar reprezintă un inconvenient pentru nomazii digitali sau pentru cei care trebuie să lucreze online.

Deși cazarea și mesele sunt gratuite, oferta nu reprezintă o vacanță complet gratuită. Participanții trebuie să muncească constant, să acopere costurile de transport și să respecte cerințele stabilite de gazde, experiența fiind concepută ca o combinație între muncă, învățare și descoperirea vieții pe o insulă mediteraneană.

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