Vremea se schimbă radical de miercuri. ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade până la final de august

Administrația Națională de Meteorologie a transmis marți o nouă prognoză pentru intervalul 18 august – 13 septembrie 2026, marcând o schimbare bruscă a vremii după debutul canicular. În vestul țării s-au înregistrat 37 de grade Celsius, însă în cursul zilei de marți temperaturile vor scădea accentuat în vest, centru și nord, iar mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale și vijelii. De miercuri, aerul cald revine, iar spre finalul săptămânii un nou val de caniculă va cuprinde toată țara, cu maxime ce pot ajunge la 38 de grade Celsius.

În intervalul 18–23 august 2026, valorile termice vor fi mult peste mediile climatologice ale perioadei în majoritatea regiunilor, cu accent pe vest și centru. Sud-estul va fi singura zonă unde temperaturile se vor apropia de normalul săptămânii. Cantitățile de precipitații vor fi reduse la nivel național, indicând un regim pluviometric deficitar.

Vremea se schimbă radical de miercuri

Pentru săptămâna 24–30 august 2026, meteorologii estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele obișnuite în aproape toată țara. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de nivelurile normale pentru acest interval, fără abateri majore.

În perioada 31 august – 6 septembrie 2026, temperaturile vor fi ușor peste mediile climatologice în sud-vest, în timp ce restul regiunilor vor înregistra valori apropiate de normal. Regimul de ploi va rămâne în limitele obișnuite pentru începutul lunii septembrie.

ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade până la final de august

Pentru săptămâna 7–13 septembrie 2026, mediile termice vor depăși ușor valorile specifice în vest, sud-vest, nord și centru, iar în celelalte zone se vor menține în jurul normelor multianuale. Precipitațiile vor fi, în general, deficitare, cu un volum redus în majoritatea regiunilor.

Marți, 35 de județe sunt vizate de fenomene meteo severe, cu furtuni puternice, ploi abundente, vijelii și o răcire accentuată, care în unele zone poate ajunge la 12 grade Celsius. Autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteo și să evite deplasările în zonele afectate de instabilitate atmosferică.

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